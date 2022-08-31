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Фотовзгляд: Куда уходит лето

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- Владимир Пирогов
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Вопрос из серии детских, про которые известно, что они-то и являются самыми трудными, иногда безответными: куда уходит лето? Можно взять да и перевести все в географическую плоскость - рассказать об орбите Земли, ее перемещении относительно Солнца, переходе Северного полушария в собственную тень, а Южного – в зону длительного солнечного освещения. Именно туда будет постепенно уходить лето.

При этом можно назвать даже города, куда оно прибудет: Сант-Яго, Буэнос-Айрес, Кейптаун, Мельбурн и множество других городов южнее тропика Козерога. Повинуясь законам природы, при дальнейшем движении по своей орбите вокруг Солнца планета наша снова подставит свое Северное полушарие светилу, и к нам снова вернется лето.

Но возможна и философская раскладка. С момента наступления даты осеннего равноденствия (22 сентября) астрономическое лето заканчивается, и нынешнее лето становится прошедшим, а следовательно уходит в прошлое. Туда, куда безвозвратно ушли все предыдущие лета. Так что этот вопрос далеко не шуточный, имеет сложный философский подтекст, и каждый сам может выбрать на него ответ в соответствии с собственными представлениями о сущности "места и времени" летнего сезона в его жизни. И лет вообще.

Однако вернемся к нынешнему лету, которое, увы, ушло в историю, и, значит, стало историческим. Чем же оно запомнилось? Да ни чем особенным. Аномальной жарой? Дело в том, что понятие "жара" очень субъективно и неопределенно. Ощущение жары зависит от множества факторов, начиная от температуры, ветра, влажности, яркости солнечного сияния, типа ландшафта и завершая здоровьем, возрастом и эмоциональным состоянием наблюдателя.


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