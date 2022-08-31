Тайны фиктивного тендера раскрыты, но все на свободе

История о том, как смешались в кучу Минфин, Центр образования, Счетная палата и директора бишкекских школ. Верховный суд утвердил оправдательные приговоры предыдущих инстанций в отношении граждан Д.А., С.Н., Ж.у.О. и И.Н.

Подсудимых выпустили на свободу, несмотря на протесты прокуратуры, напоминавшей, что фигуранты частично признавали свою вину, а уж выступавшие в судах свидетели изобличали их по полной программе.

Поскольку Фемида считает, что оправданные ни в чем не виноваты и даже получили право на реабилитацию, не станем рассекречивать их имена и фамилии - пусть так и останутся инициалами.

Итак, действующие лица:

Д.А. - экс–директор Центра образования Октябрьского района Бишкека;

С.Н. - экс–начальник Октябрьского районного управления Министерства финансов;

Ж.у.О. - экс–главный специалист упомянутого Центра образования по государственным закупкам;

И.Н. - генеральный директор некоего ОсОО.

Дело (которое затем переросло в уголовное) было так.

Из показаний подсудимого Д.А.: "Я работал директором Центра образования. В феврале–марте 2019 года в центр с предписанием о проверке прибыл сотрудник Счетной палаты. Главный бухгалтер сказала, что надо, как в прошлый раз, отдать этому сотруднику 600 тысяч сомов, чтобы он не выявил нарушений. Заместитель главы района в свою очередь заверила, что деньги для Счетной палаты соберут директора школ и заведующие детскими садами. Она написала на бумаге список школ и садов и сумму, которую они должны предоставить.

Скоро директора двух районных школ принесли около 300 тысяч сомов. Заведущая из детского сада принесла примерно 250 тысяч сомов за несколько детсадов. Так как собранных средств не хватало, я отдал главному бухгалтеру свои личные сбережения - 20 тысяч сомов, а вопрос оставшейся суммы попросил ее решить самостоятельно. Кто передал собранные деньги сотруднику Счетной палаты - не помню".

Из показаний С.Н.: "Я работала начальником управления Министерства финансов по Октябрьскому району. В феврале 2019 года в районную администрацию с проверкой прибыли два инспектора Счетной палаты Табылды и Сардар. Табылды стал проверять деятельность администрации, а Сардар направился с проверкой в Центр образования.

Через несколько дней меня вызвал глава района и сообщил, что инспектор по имени Табылды требует взятку за то, чтобы дальше не проверять администрацию. Глава дал указание найти 8 тысяч долларов. Я из своих личных сбережений отдала 300 тысяч сомов. До окончания проверки Счетной палаты мы вместе с директором Центра образования Д.А. были у замглавы Октябрьской райадминистрации, где обсуждали вопросы изыскания денежных средств для передачи проверяющим инспекторам".

Из этих показаний становилось понятным, что директора школ материально отдувались еще и за районную администрацию. Где и каким образом наскребли немалые суммы руководители школьных и дошкольных образовательно– воспитательных учреждений? Об этом история умалчивает. Можно только надеяться, что кто–нибудь из директоров школ не вытерпит такого тяжелейшего финансового обложения, да и пожалуется журналистам: пришли "сверху", велели к такому–то числу собрать столько–то денег. Пришлось трясти своих учителей, а те в свою очередь нажали на родителей. Вот только до сих пор никто из директоров с подобным заявлением в соответствующие органы не обращается.

В общем, руководители школьных и дошкольных учреждений деньги собрали, районная администрация и образовательный центр от Счетной палаты откупились. Что дальше? А дальше надо было как–то вернуть долг директорам школ и заведующим детсадами. Для этого (и не только для этого) был объявлен тендер на закупку для школ района канцелярских товаров... на деньги, выделенные районным управлением Минфина.

Из показаний Ж.у.О.: "Я работал главным специалистом Центра образования Октябрьского района по государственным закупкам. В марте 2019 года был объявлен тендер на закупку канцелярских товаров. Тендер был проведен упрощенным методом, участвовало пять фирм, победителем было объявлено ОсОО, которым руководил И.Н., с заявленной наименьшей суммой - 831 тысяча сомов. Д.А. (экс–директор Центра образования Октябрьского района) дал указание обналичить деньги и передать их начальнику Октябрьского управления Министерства финансов С. Н. 26 апреля 2019 года после произведения оплаты в пользу ОсОО за фиктивную поставку канцелярских товаров в школы директор ОсОО И.Н. передал мне 756 тысяч сомов, а 9 процентов от суммы оставил себе в качестве вознаграждения за свое участие в фиктивном тендере".

Из показаний И.Н.: "11 апреля 2019 года Центр образования Октябрьского района Бишкека объявил тендер на поставку канцелярских товаров. По итогам конкурса комиссия присудила победу моей компании. Ж.у.О. (экс–главный специалист Центра образования) предложил мне 9 процентов от выигрышной суммы, я согласился. Далее я подготовил документы, а именно расходную накладную, счет–фактуру и акт приема–передачи на весь товар и передал Ж.у.О. В школы канцтовары не поставлял, но в документах поставил подписи и печать".

Обналиченные деньги крутились–вертелись, ходили туда–сюда. По версии следствия, часть из них действительно пошла на закупку канцтоваров (и свидетели - директора районных школ - подтверждают, что некоторые школы их действительно получили). Другая часть пошла на то, чтобы рассчитаться с директорами, которые "вошли в положение" и собрали деньги для откупа. И еще какая–то часть выделенных Минфином на закупку канцтоваров денег - опять же по версии следствия и убеждению прокуратуры - благополучно осела в чьих–то карманах.

Налицо, по выводам следствия, нецелевое использование бюджетных средств и еще несколько экономических и должностных преступлений.

А что Счетная палата? Ничего! Ее сотрудники, естественно, все отрицали и опровергали. Ни о какой взятке, дескать, не было и речи, проверки прошли абсолютно стандартно и законно, никто ни у кого ничего не вымогал и никто никому ничего не платил. Никакого уголовного дела о взятке с участием представителей Счетной палаты в природе не существует. Вот так у нас проходят ведомственные проверки.