Примите участие в акции "Диктант Победы"!

3 сентября, в день окончания Второй мировой войны, пройдет международная акция "Диктант Победы". Принять участие в ней можно и в Кыргызстане.

Прийти и проверить свои знания по истории победы можно на одной из следующих площадок:

Бишкек. Русский дом в Бишкеке (бульвар Эркиндик, 2/1); Ош. Русский дом в Оше (улица Бобулова, 72); Джалал-Абад. Джалал-Абадская областная ассоциация "Славянская диаспора" (улица Бакиева, 27); Село Жаны-Жер (Чуйская область). Общественное объединение "Народный Собор"; Село Теплоключенка (Иссык-Кульская область). Школа-гимназия имени Кирова (село Теплоключенка, улица Ленина, 103); Майлуу-Суу. Инновационная школа-гимназия № 4 имени Гагарина (улица Кутмановой, 20); Село Ивановка (Чуйская область). ОУ "Ырайым" - школа "Надежда" (улица Театральная, б/н); Село Ленинское (Чуйская область). Образовательный учебный центр "Большой путь" (улица Алма-Атинская, 285).

Акция начнется в 15 часов по бишкекскому времени.

Площадки будут открыты с 14 часов 30 минут.

Принять участие в "Диктанте Победы" может любой желающий.

Участникам предстоит ответить на 25 вопросов в формате тестирования. Подготовиться к диктанту можно на сайте: https://xn--80achcepozjj4ac6j.xn--p1ai/