Погода
$ 81.97 - 82.97
€ 81.74 - 82.74

Примите участие в акции "Диктант Победы"!

149  0
- Анастасия Карелина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

3 сентября, в день окончания Второй мировой войны, пройдет международная акция "Диктант Победы". Принять участие в ней можно и в Кыргызстане.

Прийти и проверить свои знания по истории победы можно на одной из следующих площадок:

  1. Бишкек. Русский дом в Бишкеке (бульвар Эркиндик, 2/1);
  2. Ош. Русский дом в Оше (улица Бобулова, 72);
  3. Джалал-Абад. Джалал-Абадская областная ассоциация "Славянская диаспора" (улица Бакиева, 27);
  4. Село Жаны-Жер (Чуйская область). Общественное объединение "Народный Собор";
  5. Село Теплоключенка (Иссык-Кульская область). Школа-гимназия имени Кирова (село Теплоключенка, улица Ленина, 103);
  6. Майлуу-Суу. Инновационная школа-гимназия № 4 имени Гагарина (улица Кутмановой, 20);
  7. Село Ивановка (Чуйская область). ОУ "Ырайым" - школа "Надежда" (улица Театральная, б/н);
  8. Село Ленинское (Чуйская область). Образовательный учебный центр "Большой путь" (улица Алма-Атинская, 285).

Акция начнется в 15 часов по бишкекскому времени.

Площадки будут открыты с 14 часов 30 минут.

Принять участие в "Диктанте Победы" может любой желающий.

Участникам предстоит ответить на 25 вопросов в формате тестирования. Подготовиться к диктанту можно на сайте: https://xn--80achcepozjj4ac6j.xn--p1ai/


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/421981
Теги:
образование, Россия, Россотрудничество
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  