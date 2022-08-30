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В Анкаре состоялось мероприятие, посвященное творчеству Чингиза Айтматова

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- Айжан Мамбеталиева
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В Анкаре состоялось мероприятие, посвященное творчеству и произведениям Чингиза Айтматова, традиционно организуемое Анатолийской школой.

В ходе панельной дискуссии, состоявшейся с участием студентов из Турции, Германии и Греции, а также представителей турецких министерств и ведомств, академического сообщества и общественных деятелей, были подняты темы семьи, роли женщины, детей, выросших без отцов, войны и ее трудностей, любви и отношений между героями, нашедшие отражение в произведениях Чингиза Айтматова.

Перед участниками выступили министр сельского и лесного хозяйства Турции Вахит Киришчи, посол Кыргызстана Кубанычбек Омуралиев, депутат турецкого парламента Орхан Эрдем, председатель правления Анатолийской школы профессор Сами Гючлю и представители писательского сообщества.

В своем выступлении посол, поблагодарив организаторов за проведение данного мероприятия, отметил, что молодые читатели через произведения Чингиза Айтматова могут прикоснуться к истории и культуре кыргызского народа, а также подчеркнул, что творчество великого писателя является духовной ценностью не только для тюркского мира, но и для всего мира в целом.

Справочно: Анатолийская школа была основана бывшим министром сельского хозяйства Турции, профессором Сами Гючлю в 2012 году в университете "Сакарья". Основными направлениями школы являются чтение и обсуждение на панельных дискуссиях произведений авторов, сумевших внести свой вклад в развитие тюркской культуры и цивилизации.


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URL: https://www.vb.kg/421982
Теги:
Германия, Турция, Кыргызстан, Чингиз Айтматов
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