В Тонском районе задержан мужчина, подозреваемый в краже

Пресс-служба УВД Иссык-Кульской области сообщает, что 6 августа текущего года в РОВД Тонского района поступило заявление от гражданина А.К., жителя села Дархан Джети-Огузского района, в своем заявлении А.К. пояснил, что в новостроящейся средней школе имени Б. Алакова в селе Кара-Талаа Тонского района где он, со своей бригадой с октября месяца 2021 года производил работы по строительству столовой и отопительной котельни данной школы, как подрядная организация. Он сообщил, что были украдены строительные материалы (70 штук стропил, 3000 тысячи кирпичей, 60 метров кабеля и моторы от бетономешалки). Данный факт был обнаружен им в августе 2022 года.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРП и следственной службой ОВД Тонского района, было возбуждено уголовное дело по статье 205 (Кража) уголовного кодекса.

В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий сотрудниками районной милиции, в качестве подозреваемого в совершении преступления был задержан 54-летний уроженец села Кара-Талаа Тонского района М.С., который на предварительном следственном допросе признал свою вину в совершенной краже. Общий материальный ущерб пострадавшим составил в размере 100 тысяч сомов.

На данный момент по уголовному делу изъяты вещественные доказательства, ведется следствие.