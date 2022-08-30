"В Кыргызстане РФ проигрывает США в информационной войне по одной причине"

Американский Национальный демократический институт (NDI) планирует провести в Кыргызстане исследование и получить данные о "дезинформации" в стране. Как отмечается в заявке организации, сообщает RT, этот проект поможет СМИ и гражданскому обществу Кыргызстана "противостоять злонамеренному влиянию".

"Как пояснили в NDI, полученные данные помогут предоставить партнёрам в СМИ и гражданском обществе инструменты для того, чтобы лучше понимать и противостоять "злонамеренному влиянию, нацеленному на подрыв демократического развития".

Специалистам предстоит провести опросы среди граждан Кыргызстане, исследование фокус-групп, интервью с ключевыми информантами и мониторинг СМИ.

Опросы будут направлены в том числе на получение данных о ценностях, медиаграмотности и об источниках информации. В свою очередь, мониторинг медиа должен включать основные телеканалы, онлайн-СМИ, социальные сети учреждений, а также политических и общественных лидеров, уточняется в документе.

Также стало известно, что Госдепартамент США намерен профинансировать программу по "укреплению медийной среды" в Кыргызстане. Предполагалось повысить профессионализм журналистов и устойчивость "независимых СМИ"", - пишет RT.

Стоит отметить, что Соединённые Штаты уже не первый год занимаются "поддержкой" кыргызских средств массовой информации и это в какой- то степени дает свои результаты. Не мешало бы тем же российским властям взять на вооружение данный метод информационной пропаганды, тем более, как показывает практика, затраты вполне себя оправдывают.

Помнится, на одном из российских очередных круглых столов в Бишкеке, посвященных как обычно укреплению сотрудничества между Россией и Кыргызстаном, один из участников мероприятия прямо сказал организаторам, что Россия проигрывает США в информационной войне только по одной причине – из-за недостаточного финансирования местных СМИ.

"Вы посмотрите, как США планомерно и на постоянной основе финансируют ряд СМИ в Кыргызстане и результаты мы видим прекрасно. Информационная пропаганда в поддержку Госдепа идет мощная. Если Россия сейчас не будет проводить аналогичную политику, то потом не удивляйтесь, что местное население через какое-то время будет полностью поддерживать США", - сказал он.

Кстати, по данным СМИ, два месяца назад Интерньюс в Кыргызстане заявил о появлении на свет своего нового детища – регионального независимого русскоязычного онлайн-издания "Дрон Медиа", которое, как преподносят красиво авторы проекта, будет объяснять молодому русскоязычному пользователю, как они влияют на жизнь людей на Украине, в России, Белоруссии, странах Центральной Азии, Кавказа. А если без этих красивых прикрас, то становится очевидным, что США создали для себя еще одно мощное медийное оружие в Центральной Азии.

P.S. Возможно и властям Кыргызстана следует быть бдительнее в плане информационной пропаганды и может стоит начать поддерживать финансово лояльные СМИ.