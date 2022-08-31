"Особое значение для кыргызского народа занимал Байтик баатыр"

Тысячи лет лучшие представители народа, как Байтик баатыр, сохраняли единство кыргызов, берегли благословенную землю, не отдавая ее врагам", - отметил президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 31 августа, на торжественном мероприятии в честь 200-летия видного политического деятеля XIX века, активного защитника интересов кыргызского народа Байтика Канай уулу (Байтик баатыр), проходящем на джайлоо Чункурчак Аламудунского района Чуйской области.

Глава государства в своем выступлении отметил:

Свободный перевод.

"Дорогие гости из семи областей Кыргызстана!

Уважаемые старейшины Чуйской долины!

Мы всегда чтим наших предков, которые проливали кровь и сражались за независимость народа, читаем Коран в память о них и считаем священным долгом передать их служение Отечеству будущим поколениям!

Сегодняшнее торжественное празднование Дня независимости совпало с 200-летием одного из выдающихся деятелей кыргызского народа Байтик баатыра.

В первую очередь поздравляю всех кыргызстанцев с Днем независимости, который для всех нас считается священным. Пусть свобода принесет нам счастье, дорогие соотечественники!

В нашей 3000-летней истории было много героев, которые стояли во главе народа, в их числе и Байтик баатыр. Не зря в нашем народе ходит поговорка "Героев – тысячи, вождь - один"! Тысячи лет лучшие представители народа, как Байтик, сохраняли единство кыргызов, берегли благословенную землю, не отдавая ее врагам. И в этот великий день я воздаю должное мужеству нашего народа, героям и мудрым вождям, боровшихся за свободу!

Сегодня мы отмечаем юбилей Байтик баатыра в особом месте – Чуйской долине, объединяющей граждан всей страны.

За последние 200 лет Чуйская долина значительно изменилась, а столица Бишкек стала центром согласия и единства. Мы гордимся тем, что Байтик своевременно посеял семена согласия и единства, и мы продолжаем его деяния! Как глава государства, я глубоко верю, что если в этой долине и в нашей столице воцарится гармония, то единство семи областей возрастет!

Уважаемые гости праздника!

Вы прекрасно знаете, что во многовековой истории кыргызов, точнее в XIX веке, особое значение для кыргызского народа занимал Байтик Канай уулу.

Однако сегодня я не буду подробно останавливаться на богатой биографии Байтика баатыра. Подробную информацию вы получаете из СМИ и интернет-источников. Я лишь упомяну некоторые из основных моментов.

Во-первых, выдвижение Байтик баатыра на роль предводителя народа - одно из самых примечательных событий нашей истории. Наш народ доверял лучшим - отважным героям, несущим знамя свободы, духовным мудрецам, ораторам, умевшим убеждать людей, великодушным личностям, заботившимся о своем народе, вождям, предвидевшим будущее. Из рассказов о нем мы знаем, что Байтик баатыр обладал всеми этими качествами. Он прошел все испытания своего времени.

Байтик баатыр встретил известного манасчы Балыкооза Кумар уулу (Бекмурат), санжырачы из Таласа, сблизился с ним, уговорил его переселиться в Чуйскую долину и заботился о нем. До конца жизни он слушал сказания от Балыкооза, впитывал великую историю Манаса и обогащал свой духовный мир. Сила Манаса влилась в кровь, впиталась в сердце Байтика, и это видно из каждого его действия. Я хотел бы призвать всех наших граждан, особенно государственных чиновников и политиков, глубоко, как Байтик, изучить эпос "Манас" и нести заложенные в нем патриотические и государственнические идеи!

Во-вторых, Байтик выделялся своим свободолюбием. Он жил в двух эпохах. В эпоху Кокандского ханства он видел несправедливые действия властей. Народ восстал против притеснений и тяжелых налогов, убив начальника крепости Пишпек Рахматулла-бека. С помощью русских войск крепость Пишпек сровняли с землей. Отчетливо чувствуя смену эпохи, благодаря предвидению и умелому использованию народной дипломатии, Байтик спас свой народ от бедствий. Его деяния – это выдающийся пример и большой урок для нас сегодня!

В-третьих, хотелось бы отметить дальновидность Байтика! Как лидер своего времени, он держал руку на пульсе общества. Байтик привозил издалека ученых и учителей, учил детей, боролся с безграмотностью. Он придавал значение земледелию и создал поливную систему, питая ее от водораздела Ала-Арчи: с востока до Бишкека, с запада до нижнего Кара-Коо. Понимая, что будущее развитие связано с городами, он призывал кочевников к оседлому образу жизни.

В 1867 году современники писали, что после участия в качестве представителя северных кыргызов на мероприятии царя Александра II в Петербурге, в его взглядах и поступках произошло много изменений. Я хотел бы призвать своих соотечественников делать больше для светлого будущего страны, как Байтик! И все, что мы делаем сейчас, делается для будущего.

Когда мы говорим о Байтик богатыре, нельзя не упомянуть гору Бос-Болток, которая являлась смотровой башней Байтик баатыра. Бос-Болток – это не просто земля Байтика, это оставленное предками святое историческое место, требующее бережного отношения к себе! Мы можем представить, что здесь могли играть с лошадью, наблюдать за горизонтом, а Байтик баатыр и его предки могли созывать собрания и погружаться в глубокие мысли и мечты о государственности. Поэтому Бос-Болток Байтика – это священное место, где высказывались великие пожелания о кыргызской государственности! Если нужно, я бы назвал это место историко-культурным наследием.

Если не будем бережно относится к священному месту, где покоятся останки наших предков, мы быстро превратим Бос-Болток в равнину, а это недопустимо! Мы должны сохранить это место как важный исторический объект. Должны беречь не только как смотровую башню Байтика, но и окружающую природу и растения, занесенные в Красную книгу.

Мы часто говорим о Байтик баатыре, высказываем свое уважение и почитание ему, но он так и не нашел своего истинного места в истории. Что я хочу сказать - путь и деятельность Байтик баатыра не были тщательно изучены, все еще есть ряд вопросов.

Есть много историков и генеалогов, которые могут изучить Байтик баатыра по архивным документам России, Казахстана, Узбекистана и раскрыть его исторический портрет. Государство активно участвует в реализации данной исторической задачи.

Если инициативные группы будут исследовать архивы по истории известных людей, или организовывать встречи, издавать книги на основе исторических источников, или снимать документальные фильмы, которые направлены на распространение точной и достоверной информации для следующих поколений, то они будут поддержаны.

Уважаемые кыргызстанцы!

Сегодня мы начинаем празднование 200-летия Байтик баатыра на джайлоо Чункурчак, которое он назвал "Бел жайлоом".

Через некоторое время к финишу прибудут жеребцы, соревнующиеся за приз, приуроченного к юбилею Байтик баатыра.

В свое время Байтик баатыр называл лошадь "крыльями человека" и очень ценил скакунов. Он уважительно относился к каждой лошади и заботился о ней.

Все вы прекрасно знаете, что славу Байтик баатыра принес скакун, подаренный хан Жантаем Кокшалкы, и вы также знаете причину, по которой Джангарач бий передал власть ему.

Отдельно стоит упомянуть историю Байтик баатыра и Кокшалкы. Про этого скакуна до сих пор говорят как о лошади, которая защитила честь кыргызского народа.

Во время поминок по отцу Байтик баатыра Канаю были организованы скачки, где в качестве награды выставили всех лошадей рода солто. И честь этого рода сохранил скакун Керкашка и его всадник Шергазы, которые в последующем стали легендой.

Именно поэтому я поддержал решение оргкомиссии, предложившей начать юбилей со скачек.

Уверен, что превосходство кыргызского скакуна еще раз будет прославлено на скачках, организованных по сложным дорогам сегодняшнего торжественного мероприятия! Это потому что издревле кыргызская лошадь была широко известна своей выносливостью и скоростью.

Как известно, поминки Шабдан баатыра в 1912 году почтили скачками от Токмока до Кичи-Кемина, кыргызские скакуны обогнали иностранных лошадей и пришли первыми.

Радует и то, что в программу празднования 200-летия Байтик баатыра также включены многие народные игры: стрельба по птицам, стрельба из лука.

Наше самое главное богатство – это День независимости страны, 200-летие Байтик баатыра, сражавшегося за свободу кыргызского народа. Мероприятие проходит именно здесь в сопровождении ряда мероприятий, инициированных национальными играми, дополняющими красоту джайлоо Чункурчака. Надеемся, что празднование поднимет настроение всем гостям, в том числе приехавшим издалека.

Даст Бог, в будущем это место станет центром туризма с его чудесной природой!

В завершение своего выступления отмечу, что 200-летие совпадает с Днем независимости Кыргызстана. Надеюсь, что через жизнь Байтик баатыра мы сможем рассказать про пройденный путь предков к независимости и передать это следующим поколениям!

Хочу особо подчеркнуть, что наши дети и внуки должны знать, что их предки прошли через многие трудности, они благословляли прекрасный Кыргызстан и гостеприимный кыргызский народ, оставив независимую страну в наследие!

Дорогие соотечественники, поздравляем с началом празднования 200-летия Байтык баатыра!

Еще раз поздравляю всех кыргызстанцев с Днем независимости!

Пусть у нашего народа будут джигиты, готовые стоять за свободу своей страны, как Байтик баатыр!

Пусть у нас будет много событий, подобных сегодняшнему, призывающих наших людей, живущих в разных уголках нашей страны, к согласию и единству! Пусть наша свободная страна развивается!".