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На джайлоо Чункурчак состоялась церемония поднятия государственного флага

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Сегодня, 31 августа, на джайлоо Чункурчак Аламудунского района Чуйской области с участием президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова состоялась торжественная церемония поднятия государственного флага по случаю Дня независимости страны.

Главу государства встретила Рота почетного караула.

Под исполнение Гимна на 31-метровый флагшток подняли государственный флаг Кыргызстана, символизирующий 31-ю годовщину независимости страны.

Затем президент Садыр Жапаров выступил с речью, поздравив граждан страны с этим праздником.

В мероприятии приняли участие высшее руководство страны, экс-президенты Роза Отунбаева и Сооронбай Жээнбеков, общественные деятели, главы дипломатических миссий иностранных государств и международных организаций, аккредитованных в Кыргызстане, представители гражданского общества и др.


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URL: https://www.vb.kg/421995
Теги:
Садыр Жапаров, флаг
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