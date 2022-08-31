Умер Михаил Горбачев

В московской Центральной клинической больнице на 92-м году жизни скончался бывший президент СССР Михаил Горбачев. Об этом сообщают СМИ.

Как сообщили в ЦКБ, он умер во вторник после тяжелой продолжительной болезни.

Российские информагентства сообщают со ссылкой на близких экс-президента, что с начала пандемии коронавируса Горбачев находился в ЦКБ под наблюдением врачей.

"Он периодически покидал больницу с соблюдением всех мер предосторожности, - приводит Интерфакс слова своего собеседника. - Коронавирус не затронул его. Сказался возраст и болезни".

Последний год он постоянно находился в больнице.

Михаил Сергеевич Горбачев был последним генеральным секретарем ЦК КПСС, а также первым и единственным президентом Советского Союза.

Сообщается, что Михаила Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве рядом с его супругой Раисой Горбачевой.