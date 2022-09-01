Погода
$ 82.52 - 83.52
€ 81.74 - 82.74

В России откроют первый полигон для беспилотников

177  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Первый в России полигон для беспилотных авиационных систем (БАС), где разработчики смогут проводить все виды летных испытаний, в том числе демонстрацию технологий и сертификационные полеты, успешно прошел приемочные испытания, начнет полноценно функционировать в 2022 году, рассказали РИА Новости в пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ).

"Кроме этого, будет введем в эксплуатацию программно-аппаратный комплекс и решены вопросы, связанные с методологией его применения. Полноценно функционировать полигон начнет уже в этом году.

Проект "Полигон БАС", отметили в пресс-службе, состоит из цифровой платформы и летного полигона для испытаний дронов. На экспериментальной площадке разработчики смогут проводить все виды летных испытаний - от демонстрации технологий до сертификационных полетов. Платформа, а также летно-испытательный центр размещены в районе аэродрома в 160 километрах от Москвы. Цифровая платформа позволит в ускоренном режиме оценить соответствие дронов нормам летной годности, а также испытать еще разрабатываемые аппараты, системы управления и оборудование. Для этого полигон оснащен средствами траекторных измерений, комплексом планирования и управления летным экспериментом, системой наблюдения управления и контроля, а также метеооборудованием. Для удобства разработчиков на полигоне будет функционировать "летающая лаборатория".

Она будет сопровождать испытуемый аппарат в ходе полета, фиксировать визуально его состояние, а также текущие метеоусловия в точке его нахождения.

Сами разработчики смогут трудиться в специальных зонах, оборудованных рабочими местами и помещениями для проведения совещаний и анализа результатов. Для групп руководства полетами и проведения испытаний спроектирован зал, оснащенный рабочими местами и оборудованием для контроля и управления.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/421998
Теги:
Россия, самолеты
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  