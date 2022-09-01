В России откроют первый полигон для беспилотников

Первый в России полигон для беспилотных авиационных систем (БАС), где разработчики смогут проводить все виды летных испытаний, в том числе демонстрацию технологий и сертификационные полеты, успешно прошел приемочные испытания, начнет полноценно функционировать в 2022 году, рассказали РИА Новости в пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ).

"Кроме этого, будет введем в эксплуатацию программно-аппаратный комплекс и решены вопросы, связанные с методологией его применения. Полноценно функционировать полигон начнет уже в этом году.

Проект "Полигон БАС", отметили в пресс-службе, состоит из цифровой платформы и летного полигона для испытаний дронов. На экспериментальной площадке разработчики смогут проводить все виды летных испытаний - от демонстрации технологий до сертификационных полетов. Платформа, а также летно-испытательный центр размещены в районе аэродрома в 160 километрах от Москвы. Цифровая платформа позволит в ускоренном режиме оценить соответствие дронов нормам летной годности, а также испытать еще разрабатываемые аппараты, системы управления и оборудование. Для этого полигон оснащен средствами траекторных измерений, комплексом планирования и управления летным экспериментом, системой наблюдения управления и контроля, а также метеооборудованием. Для удобства разработчиков на полигоне будет функционировать "летающая лаборатория".

Она будет сопровождать испытуемый аппарат в ходе полета, фиксировать визуально его состояние, а также текущие метеоусловия в точке его нахождения.

Сами разработчики смогут трудиться в специальных зонах, оборудованных рабочими местами и помещениями для проведения совещаний и анализа результатов. Для групп руководства полетами и проведения испытаний спроектирован зал, оснащенный рабочими местами и оборудованием для контроля и управления.