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Воинские контингенты ШОС, ОДКБ участвуют в учениях "Восток-2022"

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- Светлана Лаптева
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На полигоне Сергеевский в Приморском крае состоялось открытие стратегических командно-штабных учений "Восток-2022", в которых принимают участие и военные Кыргызстана.

На стратегических командно-штабных учениях "Восток-2022" в Приморье сконцентрировано 5000 единиц вооружения и техники, в том числе авиация и флот. Страны-участницы отработают вопросы военной безопасности в Восточном регионе на семи полигонах и в количестве 50 тысяч военнослужащих.

Перед личным составом с приветственным словом выступили представители военных ведомств государств-участников учения из Азербайджана, Алжира, Армении, Беларуси, Индии, Казахстана, Кыргызстана, Китая, Лаоса, Монголии, Никарагуа, Сирии, Таджикистана.

Учения "Восток-2022" особенно актуальны именно сейчас. Об этом заявил на церемонии открытия заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров.

"Нестабильность в современном мире, новые угрозы и вызовы, шантаж и санкционные действия лишь обостряют противоречия близ границ. В данной ситуации только совместные усилия, построенные на взаимодействии и дружбе, позволяют сохранить мир в наших странах и регионах в целом", - сказал он.

Небольшой митинг с приветственными словами - и звучит команда к торжественному маршу. На импровизированный плац в едином строю вышли военнослужащие 14 стран мира. Внешне они отличаются лишь формой и флагами знаменных групп - настолько синхронны все их движения, словно это все бойцы одной армии. Открыли торжественный марш хозяева учений - под звуки сводного оркестра ВВО, чеканя шаг, российские военнослужащие задали общий ритм.

Среди индийских военнослужащих можно заметить единственную на учениях девушку-знаменосца. Лейтенант Сухопутных войск индийской армии Ша Шрадаха со своей весомой задачей справилась на отлично. В армии Индии мужчины и женщины равны, поэтому ей доверили нести знамя.

Военнослужащие иностранных контингентов также начали проводить первые совместные тренировки. У каждой из национальных армий на учениях "Восток-2022" свои задачи, но общей является цель по приобретению нового боевого опыта.

СКШУ "Восток-2022" пройдет с 1 по 7 сентября 2022 года под руководством начальника Генштаба ВС РФ с практической отработкой оборонительных и наступательных действий на семи полигонах ВВО. В ходе учения совместные действия отработают воинские контингенты и наблюдатели от стран ОДКБ, ШОС, Азербайджана, Алжира, Армении, Индии, Китая, Лаоса, Монголии, Никарагуа, Сирии, Таджикистана.

Основной целью учений "Восток-2022" является слаживание и отработка совместных действий ВС РФ с воинскими контингентами из дружественных стран.


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URL: https://www.vb.kg/421999
Теги:
Россия, учения, Кыргызстан
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