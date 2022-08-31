Погода
$ 81.97 - 82.97
€ 81.74 - 82.74

Реджеп Тайип Эрдоган поздравил народ Кыргызстана с Днем независимости

31  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган поздравил президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова и народ Кыргызстана с Днем независимости страны.

"Как одна из первых стран, признавших независимость Кыргызской Республики, мы с радостью и гордостью наблюдаем за достижениями Кыргызстана во всех областях в течение последних 30 лет. Мы продолжим и дальше развивать, углублять наши двусторонние отношения и сотрудничество на стратегическом уровне, опираясь на общий язык, культуру и историческую связь", - говорится в поздравительной телеграмме.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/422000
Теги:
День независимости, Кыргызстан, Реджеп Эрдоган, Садыр Жапаров
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  