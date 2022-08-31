Реджеп Тайип Эрдоган поздравил народ Кыргызстана с Днем независимости

Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган поздравил президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова и народ Кыргызстана с Днем независимости страны.

"Как одна из первых стран, признавших независимость Кыргызской Республики, мы с радостью и гордостью наблюдаем за достижениями Кыргызстана во всех областях в течение последних 30 лет. Мы продолжим и дальше развивать, углублять наши двусторонние отношения и сотрудничество на стратегическом уровне, опираясь на общий язык, культуру и историческую связь", - говорится в поздравительной телеграмме.