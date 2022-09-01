Погода
$ 82.52 - 83.52
€ 81.74 - 82.74

Уже закрываются пекарни

645  0
- Вячеслав Аникин
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Вновь остро встал вопрос об обеспечении страны пшеничным зерном. Своего урожая будет собрано недостаточно, страны–экспортеры заявляют о собственных трудностях. Неужели хлеб и муку будем покупать по карточкам?

В год Кыргызстану нужно без малого 800 тысяч тонн продовольственного зерна. По прогнозам специалистов сельского хозяйства республики, крестьяне в нынешнем году соберут 600–650 тысяч тонн пшеницы. Дефицит этого стратегического сельхозсырья наши чиновники намеревались покрыть за счет поставок из России и Казахстана. Но! Соседняя страна до сих пор молчит, оттягивает под различными предлогами сроки подписания соглашения.

В свою очередь министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев на прошлой неделе заявил, что правительство может пересмотреть объемы экспорта продовольственного зерна, если страна не достигнет запланированного урожая в 130 миллионов тонн. Основания для таких сообщений у главного российского агрария более чем серьезные: в одних регионах - засуха, в других почти все лето шли проливные дожди да и политическая ситуация в мире диктует необходимость создания максимально прочного запаса хлеба. А россияне, между прочим, весной обещали отправить нам 28 тысяч тонн зерна пшеницы. Пока это под вопросом.

А вот дефицит зерна в 150–200 тысяч тонн это не шутки. На своем урожае протянем максимум до марта–апреля, а потом что есть будем?

На первый взгляд, нет повода критиковать наше Министерство сельского хозяйства за сложившуюся ситуацию. Благодаря стараниям чиновников в Кыргызстан из России весной поступили 700 тонн семян озимой пшеницы, не было недостатка в минеральных удобрениях, ГСМ. Именно поэтому сегодня фермеры собирают по 20–25 центнеров зерна с гектара, а не по 15, как в прошлом году.

Но есть одна цифра, которую сотрудники Минсельхоза не любят озвучивать: площади засева пшеницы в нынешнем году сократились со 116,6 тысячи гектаров до 101,4 тысячи. Почему хлебный клин в стране сокращается уже не первый год - вопрос особый.

Далее. Государство гарантирует закупку только 20 тысяч тонн пшеницы по приемлемым для земледельцев ценам - остальным урожаем они (крестьяне) вольны распоряжаться по собственному усмотрению. А это значит, что фермеры вынуждены продавать урожай частным перерабатывающим предприятиям, которые точно будут снижать цены. Уже сейчас доходят сведения, что выращенную с большим трудом пшеницу мельники покупают лишь по 18–20 сомов за килограмм. Хлеб в нашей стране, оказывается, стоит как минеральная вода. Такие низкие цены разорительны для фермеров, вот почему с каждым годом становится все меньше желающих возделывать пшеницу.

Многие крестьяне от отчаяния намеревались продать урожай в Узбекистан и другие соседние государства, но правительство на прошлой неделе официально запретило экспорт зерна. То есть бедного крестьянина обложили со всех сторон. Наверное, в будущем году пшеничные наделы в стране сократятся еще больше. И кто будет виноват?

Вообще–то стратегически важное сельхозсырье всегда покупается у крестьян по высоким ценам. В бюджетах многих стран на это выделяются специальные средства. И лишь у нас этого не делают. На закупку зерна за рубежом деньги находятся, а у своих фермеров - нет. Где логика?


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/422001
Теги:
Минсельхоз, Кыргызстан, урожай, зерновые
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  