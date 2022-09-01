Уже закрываются пекарни

Вновь остро встал вопрос об обеспечении страны пшеничным зерном. Своего урожая будет собрано недостаточно, страны–экспортеры заявляют о собственных трудностях. Неужели хлеб и муку будем покупать по карточкам?

В год Кыргызстану нужно без малого 800 тысяч тонн продовольственного зерна. По прогнозам специалистов сельского хозяйства республики, крестьяне в нынешнем году соберут 600–650 тысяч тонн пшеницы. Дефицит этого стратегического сельхозсырья наши чиновники намеревались покрыть за счет поставок из России и Казахстана. Но! Соседняя страна до сих пор молчит, оттягивает под различными предлогами сроки подписания соглашения.

В свою очередь министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев на прошлой неделе заявил, что правительство может пересмотреть объемы экспорта продовольственного зерна, если страна не достигнет запланированного урожая в 130 миллионов тонн. Основания для таких сообщений у главного российского агрария более чем серьезные: в одних регионах - засуха, в других почти все лето шли проливные дожди да и политическая ситуация в мире диктует необходимость создания максимально прочного запаса хлеба. А россияне, между прочим, весной обещали отправить нам 28 тысяч тонн зерна пшеницы. Пока это под вопросом.

А вот дефицит зерна в 150–200 тысяч тонн это не шутки. На своем урожае протянем максимум до марта–апреля, а потом что есть будем?

На первый взгляд, нет повода критиковать наше Министерство сельского хозяйства за сложившуюся ситуацию. Благодаря стараниям чиновников в Кыргызстан из России весной поступили 700 тонн семян озимой пшеницы, не было недостатка в минеральных удобрениях, ГСМ. Именно поэтому сегодня фермеры собирают по 20–25 центнеров зерна с гектара, а не по 15, как в прошлом году.

Но есть одна цифра, которую сотрудники Минсельхоза не любят озвучивать: площади засева пшеницы в нынешнем году сократились со 116,6 тысячи гектаров до 101,4 тысячи. Почему хлебный клин в стране сокращается уже не первый год - вопрос особый.

Далее. Государство гарантирует закупку только 20 тысяч тонн пшеницы по приемлемым для земледельцев ценам - остальным урожаем они (крестьяне) вольны распоряжаться по собственному усмотрению. А это значит, что фермеры вынуждены продавать урожай частным перерабатывающим предприятиям, которые точно будут снижать цены. Уже сейчас доходят сведения, что выращенную с большим трудом пшеницу мельники покупают лишь по 18–20 сомов за килограмм. Хлеб в нашей стране, оказывается, стоит как минеральная вода. Такие низкие цены разорительны для фермеров, вот почему с каждым годом становится все меньше желающих возделывать пшеницу.

Многие крестьяне от отчаяния намеревались продать урожай в Узбекистан и другие соседние государства, но правительство на прошлой неделе официально запретило экспорт зерна. То есть бедного крестьянина обложили со всех сторон. Наверное, в будущем году пшеничные наделы в стране сократятся еще больше. И кто будет виноват?

Вообще–то стратегически важное сельхозсырье всегда покупается у крестьян по высоким ценам. В бюджетах многих стран на это выделяются специальные средства. И лишь у нас этого не делают. На закупку зерна за рубежом деньги находятся, а у своих фермеров - нет. Где логика?