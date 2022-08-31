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Глава Свердловского района поздравил с Днем независимости

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Муниципальная администрация мэрии города Бишкек по Свердловскому административному району поздравляет с Днём независимости.

Дорогие кыргызстанцы искренне поздравляем вас с одним из главных праздников нашей страны - Днём независимости Кыргызстана. Этот день является для республики и для каждого кыргызстанца символом национального единения и согласия. Ответственности за настоящее и будущее нашей страны. В час знаменательного торжества желаем всем успешной реализации всех намеченных планов, новых побед и свершений, уверенности в стабильном будущем и благоденствия, мира благополучия в каждом доме.

С наилучшими пожеланиями глава Максатбек Саргазаков.


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URL: https://www.vb.kg/422006
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