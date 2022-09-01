Работа КПП "Ак-Жол-автодорожный" сегодня временно будет приостановлена

Управление информации и коммуникаций Пограничной службы сообщает, что сегодня, 1 сентября 2022 года, в связи с обновлением технической базы Единой системы учета внешней миграции (ЕСУВМ) в период с 15.00 до 18.00 в пункте пропуска "Ак-Жол-автодорожный" будет временно приостановлен пропуск лиц, транспортных средств и грузов.

Другие пункты пропуска, расположенные на кыргызско-казахстанском участке государственной границы, функционируют в штатном режиме.

Напоминаем, что на кыргызско-казахстанском участке государственной границы расположены следующие пункты пропуска:

в Чуйской области – "Токмок-автодорожный", "Кен-Булун-автодорожный", "Ак-Тилек-автодорожный", "Чалдыбар-автодорожный"; в Таласской области – "Чон-Капка-автодорожный".

Пограничная служба ГКНБ просит граждан, пересекающих госграницу, заранее планировать маршруты движения.