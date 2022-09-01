Погода
$ 82.52 - 83.52
€ 81.74 - 82.74

Работа КПП "Ак-Жол-автодорожный" сегодня временно будет приостановлена

290  0
- Александра Василькова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Управление информации и коммуникаций Пограничной службы сообщает, что сегодня, 1 сентября 2022 года, в связи с обновлением технической базы Единой системы учета внешней миграции (ЕСУВМ) в период с 15.00 до 18.00 в пункте пропуска "Ак-Жол-автодорожный" будет временно приостановлен пропуск лиц, транспортных средств и грузов.

Другие пункты пропуска, расположенные на кыргызско-казахстанском участке государственной границы, функционируют в штатном режиме.

Напоминаем, что на кыргызско-казахстанском участке государственной границы расположены следующие пункты пропуска:

  1. в Чуйской области – "Токмок-автодорожный", "Кен-Булун-автодорожный", "Ак-Тилек-автодорожный", "Чалдыбар-автодорожный";
  2. в Таласской области – "Чон-Капка-автодорожный".

Пограничная служба ГКНБ просит граждан, пересекающих госграницу, заранее планировать маршруты движения.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/422012
Теги:
Погранслужба, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  