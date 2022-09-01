Казахстан снял ограничения на вывоз зерна и муки

Межведомственная комиссия по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях также ввела квоты на вывоз скота, сообщает Zakon.kz.

На очередном заседании МВК по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях были приняты решения по снятию ограничений на вывоз зерна и муки и установлению квоты на вывоз крупного и мелкого рогатого скота.

По данным Министерства сельского хозяйства, в Казахстане ожидается хороший урожай зерновых.

В этом году планируется собрать более 13 миллионов тонн пшеницы, что превышает прошлогодний урожай на 12 процентов. Для внутреннего потребления требуется порядка 6,5 миллиона тонн.

По итогам всестороннего обсуждения целесообразности снятия квот на вывоз пшеницы и меслина, муки пшеничной с представителями заинтересованных госорганов, НПП РК "Атамекен", Зернового союза, Союза зернопереработчиков, руководителем национального агродвижения Шопан-Ата, а также на основании прогнозных данных МСХ было решено снять ограничения на вывоз зерна и муки с 10 сентября 2022 года.

Ограничение было введено приказом Министерства сельского хозяйства с 8 июля по 30 сентября 2022 года.