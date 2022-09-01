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Сегодня последний день уплаты налога на транспорт, жилье и участки

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- Анастасия Карелина
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Государственная налоговая служба Кыргызской Республики информирует, что сегодня, 1 сентября, последний день уплаты налога на транспорт, жилые дома, квартиры и придомовые земельные участки.

В связи этим граждан, не успевших исполнить свое налоговое обязательство, призывают сделать это сегодня.

Налоги можно оплатить в кассах банков, почтовом отделении, а также через платежные и POS-терминалы, мобильный и интернет-банкинг, платежные карты или другие периферийные устройства.

Более подробную информацию можно получить по телефону 116 или на сайте www.sti.gov.kg.


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URL: https://www.vb.kg/422014
Теги:
ГНС, налоги, налоги в Кыргызстане
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