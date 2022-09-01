В Караколе мужчина сбил пенсионерку и скрылся. Его нашли

Как сообщает пресс-служба УВД Иссык-Кульской области, 31 августа примерно в 15.30 в дежурную часть ОВД города Каракола поступило сообщение из Иссык-Кульской областной объединенной больницы о том, что в результате дорожно-транспортного происшествия в приемное отделение с различными телесными повреждениями была доставлена пожилая женщина.

Для выяснения обстоятельств дела на место прибыла следственно-оперативная группа ОВД города Каракола. Опросив пострадавшую, сотрудники милиции выяснили, что в этот же день примерно в 15.00 неизвестная автомашина сбила на пешеходном переходе 75-летнию жительницу поселка Пристань-Пржевальск. После совершения ДТП водитель неизвестной автомашины довез пострадавшую в больницу, а после скрылся в неизвестном направлении.

В целях установления и задержания водителя сбившего пешехода незамедлительно был введен план "Перехват" и ориентированы все сотрудники милиции, задействованные по обеспечению общественной безопасности в день празднования независимости Кыргызской Республики. В результате принятых мер инспекторами ООБДД по ОВД города Каракола был установлен и задержан водитель автомашины "Хонда", причастный к совершению ДТП. Им оказался 29-летний житель села Ичке-Суу Тупского района С.Н., который признал свою вину в автонаезде на пешехода.

Все собранные материалы переданы в следственную службу ОВД города Каракола для дачи юридической оценки. Автомашина поставлена на штрафстоянку.