После торжеств с площади Ала-Тоо вывезли 4 тонны мусора

Сотрудники муниципального предприятия "Тазалык" после празднования Дня независимости вывезли с площади Ала-Тоо 4 тонны мусора. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В уборке территории были задействованы 8 единиц специальной техники, 5 мусороуборочных и 3 поливомоечные машины. С раннего утра на площади дежурили 60 работников предприятия. Уборка и мойка площади осуществлялась до двух часов ночи.

По всему периметру площади были установлены 20 больших контейнеров на колесах и 20 биотуалетов.

К слову, в прошлом году с площади Ала-Тоо также вывезли около 4 тонн мусора.