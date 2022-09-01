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После торжеств с площади Ала-Тоо вывезли 4 тонны мусора

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- Анастасия Карелина
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Сотрудники муниципального предприятия "Тазалык" после празднования Дня независимости вывезли с площади Ала-Тоо 4 тонны мусора. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В уборке территории были задействованы 8 единиц специальной техники, 5 мусороуборочных и 3 поливомоечные машины. С раннего утра на площади дежурили 60 работников предприятия. Уборка и мойка площади осуществлялась до двух часов ночи.

По всему периметру площади были установлены 20 больших контейнеров на колесах и 20 биотуалетов.

К слову, в прошлом году с площади Ала-Тоо также вывезли около 4 тонн мусора.


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URL: https://www.vb.kg/422023
Теги:
мусор, площадь Ала-Тоо, Тазалык
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