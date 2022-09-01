В Екатеринбурге прошел вечер поэзии, посвященный Дню независимости КР

В Екатеринбурге прошел вечер поэзии, посвященный Дню независимости Кыргызской Республики. Культурное мероприятие было организовано Генеральным консульством Кыргызской Республики в Екатеринбурге при поддержке общественного объединения "Кайрыктар казынасы" и Совета аксакалов – кыргызстанцев в Свердловской области. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

На вечере в библиотечном центре "Екатеринбург" свои стихи и поздравления прочли кыргызстанцы - любители поэзии, прозы, молодые таланты, живущие и трудящиеся в столице Урала. Звучавшие произведения были посвящены родине, родному языку, людям и красоте природы Кыргызстана, а также соотечественникам, проживающим за рубежом.

Любитель поэзии, наша соотечественница Динара Асанова, представила собравшимся недавно изданный сборник стихов кыргызстанцев "Москва кайрыктары - 7" ("Московские напевы - 7"). Генеральный консул Руслан Бийбосунов поздравил участников встречи с праздником и пожелал им дальнейших творческих успехов. Участники встречи обсудили также вопросы воспитания молодежи в духе патриотизма.