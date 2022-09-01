Погода
$ 82.52 - 83.52
€ 81.74 - 82.74

В Екатеринбурге прошел вечер поэзии, посвященный Дню независимости КР

188  0
- Анастасия Карелина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Екатеринбурге прошел вечер поэзии, посвященный Дню независимости Кыргызской Республики. Культурное мероприятие было организовано Генеральным консульством Кыргызской Республики в Екатеринбурге при поддержке общественного объединения "Кайрыктар казынасы" и Совета аксакалов – кыргызстанцев в Свердловской области. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

На вечере в библиотечном центре "Екатеринбург" свои стихи и поздравления прочли кыргызстанцы - любители поэзии, прозы, молодые таланты, живущие и трудящиеся в столице Урала. Звучавшие произведения были посвящены родине, родному языку, людям и красоте природы Кыргызстана, а также соотечественникам, проживающим за рубежом.

Любитель поэзии, наша соотечественница Динара Асанова, представила собравшимся недавно изданный сборник стихов кыргызстанцев "Москва кайрыктары - 7" ("Московские напевы - 7"). Генеральный консул Руслан Бийбосунов поздравил участников встречи с праздником и пожелал им дальнейших творческих успехов. Участники встречи обсудили также вопросы воспитания молодежи в духе патриотизма.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/422028
Теги:
литература, Россия, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  