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Калнур Ормушев: Наш моральный долг - поддержать Россию

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- Светлана Лаптева
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Сотрудничество Кыргызстана с Россией и странами ЕАЭС является для нашей страны не только перспективным, но и необходимым. Об этом редакции vb.kg заявил политолог и общественный деятель Калнур Ормушев.

По его словам, сегодня необходимо поддержать Россию в трудный момент.

"Судите сами: создание практически всего нынешнего топливно-энергетического комплекса, строительство городов и поселков городского типа, инфраструктура территорий, наукоемкое производство, в том числе основы IT-сектора, создавалось прежде всего в тесном сотрудничестве с Россией и другими нынешними партнерами в ЕАЭС, когда мы назывались еще Советским Союзом. Пусть это и прозвучит высокопарно, но мы нравственно не вправе отбрасывать нашу историю, память о нашем прошлом, наших отцах, которые все это создавали ценой неимоверных усилий.

В том числе и по этой причине крайне не прагматично отказываться от опыта, наработанных связей, знания особенностей экономики и менталитета друг друга. Это является важным фактором эффективного, взаимовыгодного сотрудничества и развития. При этом создавать новые "круглые колеса" нет никакой необходимости. Достаточно применять опыт, который имеет исторический успех, и развивать его на платформах, которые формируются в рамках евразийской экономической интеграции. К примеру, одна из секций Восточного экономического форума на Дальнем Востоке, посвященная выведению российских стартапов на рынки Азии, может быть использована делегатами из Кыргызстана для обсуждения реальных проектов с россиянами.

Сегодня в условиях, когда исторически, юридически и, что называется, потом и кровью связанный с нами наш стратегический союзник подвергается беспрецедентному санкционному прессингу, наш моральный долг - поддержать его. Об этом говорит и экономическая конъюнктура. Все это ставит перед бизнесом и правительством нашей страны задачу ускоренного освоения высвободившихся ниш российского рынка", - считает Ормушев.


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URL: https://www.vb.kg/422032
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