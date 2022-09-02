В Бишкеке иностранец похитил девушку. Она его простила

Случилось это 8 января. Оба, по выводам следствия и суда, находились в состоянии алкогольного опьянения. Что, конечно же, не давало ему права, угрожая ножом и ружьем, сажать потерпевшую в машину, увозить ее в сторону Ала-Арчинского водохранилища и там удерживать около двух часов.

После этого М. привез девушку обратно в Бишкек, где и был встречен сотрудниками милиции.

Из показаний потерпевшей:

- В тот день примерно в полпятого вечера я поехала к своей подруге Г., мы с ней вместе выпили. Через некоторое время Г. позвонила своему знакомому А. и попросила приехать, он сказал, что приедет вместе с другом М. Вчетвером мы поехали в гостиницу, по пути купив еще водки.

В гостинице М. стал нецензурно выражаться, вел себя грубо. А. вскоре уснул, потому мы с подругой решили не оставаться с этим грубияном и ехать по домам. М. сказал: "Куда вы, проститутки?".

Потом он затащил меня в машину, увез на водохранилище и там избил.

Сейчас мы помирились, я к нему претензий не имею...

С ножом все понятно, он мог быть где угодно и у кого угодно, но откуда взялось гладкоствольное ружье, которым иностранец угрожал потерпевшей, запихивая ее в машину? Ружье, оказывается, принадлежит его приятелю, с которым они вместе собирались поохотиться – как раз там, в районе Ала-Арчинского водохранилища.

Этому же приятелю, куда-то отлучавшемуся по делам и оставлявшему ружье на хранение иностранцу, на следующий день, 9 января, позвонили из милиции и сообщили, что М. вместе с оружием задержан по подозрению в похищении человека.

Первомайский районный суд посчитал недоказанным участие в деле оружия. То есть ружье у М. действительно было, но он никому им не угрожал. Есть запись с камеры видеонаблюдения, на которой потерпевшую насильно сажают в машину и увозят. Ружья на видео не заметно.

М. признали виновным в "похищении лица помимо его воли, сопровождаемом перемещением с места его постоянного или временного пребывания с последующим удержанием в месте, отличном от его местопребывания".

В качестве наказания ему назначено пять лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. После полного отбытия наказания М. подлежит выдворению из Кыргызской Республики.