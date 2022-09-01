Минобразования ввело ограничение на использование телефонов во время уроков

Минобразования КР ввело ограничение на использование телефонов во время школьных уроков. Об этом редакции vb.kg подтвердили в ведомстве.

Как пояснили в министерстве, рекомендовано ограничивать использование устройств мобильной связи в учебном процессе в школах, кроме случаев:

- поиска информации по учебному предмету;

- создания и использования онлайн-тестов;

- для просмотра учебного видео или прослушивания аудиозаписи;

- для считывания QR-кодов при поиске информации;

- для использования электронного дневника;

- для использования в кабинетах информатики, smart-классах.

Ограничение использования не касается детей, нуждающихся в пользовании такими устройствами по состоянию здоровья.

При возникновении чрезвычайных ситуаций пользование устройствами мобильной связи в общеобразовательных организациях не ограничивается.

При входе в школу устройство мобильной связи необходимо перевести в режим "без звука".

"Рекомендации разработаны для профилактики нарушений здоровья учащихся и повышения эффективности образовательно-воспитательного процесса", - говорится в сообщении Минобразования.