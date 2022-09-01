Минобразования ввело ограничение на использование телефонов во время уроков

Минобразования КР ввело ограничение на использование телефонов во время школьных уроков. Об этом редакции vb.kg подтвердили в ведомстве.
Как пояснили в министерстве, рекомендовано ограничивать использование устройств мобильной связи в учебном процессе в школах, кроме случаев:
- поиска информации по учебному предмету;
- создания и использования онлайн-тестов;
- для просмотра учебного видео или прослушивания аудиозаписи;
- для считывания QR-кодов при поиске информации;
- для использования электронного дневника;
- для использования в кабинетах информатики, smart-классах.
Ограничение использования не касается детей, нуждающихся в пользовании такими устройствами по состоянию здоровья.
При возникновении чрезвычайных ситуаций пользование устройствами мобильной связи в общеобразовательных организациях не ограничивается.
При входе в школу устройство мобильной связи необходимо перевести в режим "без звука".
"Рекомендации разработаны для профилактики нарушений здоровья учащихся и повышения эффективности образовательно-воспитательного процесса", - говорится в сообщении Минобразования.