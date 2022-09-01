Президент наградил ряд деятелей культуры

За существенный вклад в развитие социально-экономического, интеллектуального и культурного потенциала Кыргызской Республики, большие достижения в профессиональной деятельности, а также в связи с Днем независимости Кыргызской Республики государственными наградами отмечен ряд отечественных деятелей культуры. Об этом сообщила пресс-служба президента.

Орденом "Манас" III степени награждены

композитор, музыкант, член общественного объединения "Союз музыкальных деятелей Кыргызской Республики" Курмангазы Азыкбаев; генеральный директор Кыргызской национальной филармонии имени Сатылганова Кыргызбай Осмонов.

Орденом "Данк" отмечены

концертмейстер по балету Кыргызского национального академического театра оперы и балета имени Малдыбаева Евгения Баялинова; певица, композитор, член общественного объединения "Союз композиторов Кыргызской Республики" Каныкей Эралиева.

Медалью "Данк" награждена артистка академического оркестра народных инструментов имени Орозова Кыргызской национальной филармонии Гулнара Сыдыкбекова.

Почетное звание "Народный артист Кыргызской Республики присвоено":

кинорежиссеру высшей категории творческо-производственной кино-видео фирмы "Кыргызтелефильм" Асанкоджо Айтыкееву; художественному руководителю Ошского национального драматического театра имени Ибраимова Талантбеку Апыеву; заведующему кафедрой музыки Кыргызского государственного университета имени Арабаева Кадыралы Артыкову; певцу эстрады, артисту творческого развлекательного центра "Сыймык" Сыймыкбеку Бейшекееву; режиссеру, артисту Джалал-Абадского областного кыргызского драматического театра имени Барпы Бакыту Жумалиеву; учителю по классу комуз детской школы искусств имени Мусулманкулова (Кочкорский район, Нарынская область) Зайнидину Иманалиеву; руководителю эстрадно-фольклорной студии и студии народного танца при Кыргызской национальной филармонии имени Сатылганова Сапару Исмаилову; артистке Кыргызского национального академического драматического театра имени Абдумомунова Жипарисе Кочорбаевой; актеру, режиссеру, члену общественного объединения "Союз театральных деятелей Кыргызстана" Мурату Мамбетову; солистке народно-фольклорного ансамбля "Ысык-Ата-Арашан" имени Эдигеева отдела культуры Иссык-Атинского района Чуйской области Алтынай Нарбаевой; артисту Кыргызского национального академического драматического театра имени Абдумомунова Бусурману Одуракаеву; артисту академического оркестра народных инструментов имени Орозова Кыргызской национальной филармонии Асанбеку Рыскулову; артисту, манасчы Кыргызского национального театра "Манас" Назаркулу Сейдракманову; солисту-вокалисту Кыргызской национальной филармонии Чирмашу Торабекову; старшему преподавателю по классу комуз Кыргызской национальной консерватории имени Молдобасанова Намазбеку Уралиеву.

Почетное звание "Народный писатель Кыргызской Республики" присвоено:

писателю, руководителю секции детской литературы при общественном объединении "Национальный союз писателей Кыргызской Республики" Сулайману Рысбаеву; писателю, журналисту, заместителю директора Государственной книжной палаты Кыргызской Республики Кален Сыдыковой.

Почетное звание "Народный художник Кыргызской Республики" присвоено:

художнику, президенту общественного объединения "СЫРДАНА" Асану Турсункулову.

Почетное звание "Заслуженный артист Кыргызской Республики" присвоено:

артисту хора высшей категории Кыргызского национального академического театра оперы и балета имени Малдыбаева Бердибеку Акматалиеву; солисту военного оркестра войсковой части 702 Внутренних войск Министерства внутренних дел Кыргызской Республики Туратбеку Дуйшееву; заместителю директора Баткенского областного музыкально-драматического театра имени Жайнакова Басбүбү Жамантаевой; артисту Нарынского государственного областного академического музыкально-драматического театра имени Рыскулова Муратбеку Кыдыраалиеву; руководителю детской школы искусств имени Борошова Аксыйского района Джалал-Абадской области Кишимжан Мамытовой; артистке высшей категории Кыргызского государственного цирка имени Изибаева Фатиме Мукушевой; артистке Кыргызского национального академического драматического театра имени Абдумомунова Айсалкын Осмоновой; заведующему кафедрой камерного ансамбля и концертмейстерского класса Кыргызской национальной консерватории имени Молдобасанова Валентину Тимошенко.

Кроме того, согласно указу президента, почетное звание "Заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики" получили 18 человек.

Ряд известных деятелей культуры награжден почетными грамотами Кыргызской Республики. Среди отмеченных главой государства солистка оперы, ведущий мастер сцены Кыргызского национального театра оперы и балета имени Малдыбаева Оксана Шутова, певец, продюсер, руководитель эстрадной группы "Фрунзе" Эркин Мукашев, виолончелистка, композитор, член Союза композиторов Кыргызской Республики Наргиза Курманова, режиссер-постановщик Государственного национального русского театра драмы имени Айтматова Валерий Крайнов, актер, ведущий мастер сцены Государственного национального русского театра драмы имени Айтматова Владимир Кисляк, солист оперы высшей категории Кыргызского национального театра оперы и балета имени Малдыбаева Глеб Ким и другие.