Погода
$ 87.45 - 87.80
€ 99.30 - 100.20

При пожаре в швейном цехе в Бишкеке обнаружили тело мужчины

403  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

При пожаре в двухэтажном здании в Бишкеке обнаружили тело мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Свердловского района.

Пожар произошел 26 сентября около 08:00 на улице Курманжан Датка. На первом этаже здания располагалась станция технического обслуживания, на втором - швейный цех.

На место прибыли следственно-оперативная группа УВД Свердловского района и сотрудники МЧС. Территорию оцепили, спасатели приступили к тушению пожара.

Во время ликвидации возгорания на втором этаже было обнаружено тело мужчины.

Факт зарегистрирован в ЖУИ УВД Свердловского района. В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/461835
Теги:
погибшие, пожар, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  