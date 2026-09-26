При пожаре в швейном цехе в Бишкеке обнаружили тело мужчины

При пожаре в двухэтажном здании в Бишкеке обнаружили тело мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Свердловского района.

Пожар произошел 26 сентября около 08:00 на улице Курманжан Датка. На первом этаже здания располагалась станция технического обслуживания, на втором - швейный цех.

На место прибыли следственно-оперативная группа УВД Свердловского района и сотрудники МЧС. Территорию оцепили, спасатели приступили к тушению пожара.

Во время ликвидации возгорания на втором этаже было обнаружено тело мужчины.

Факт зарегистрирован в ЖУИ УВД Свердловского района. В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.