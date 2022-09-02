На Иссык-Куле двое местных жителей за ночь угнали три автомашины

1 сентября примерно в 2 часа 20 минут ночи на пульт "102" ОВД Каракола поступило сообщение от местного жителя о том, что неизвестные угнали его автомашину "Ауди-100", припаркованную возле одного из магазинов города.

Данный факт был зарегистрирован в электронном журнале учета информации ОВД Каракола и был введен в план "Перехват" для раскрытия преступления по горячим следам. Были выставлены милицейские посты на выездах из Каракола.

Вскоре, примерно в 7 часов 20 минут утра, поступило еще одно сообщение от другого жителя Каракола. В своем сообщении он сообщил, что в ночь с 31 августа на 1 сентября неизвестные лица совершили угон его автомашины "КамАЗ", оставленный на пересечении улиц Жамансариева и Гречко.

Данное сообщение также было зарегистрировано в электронном журнале учета информации ОВД города Каракола, личный состав городской милиции был ориентирован на задержание злоумышленников.

В результате принятых мер инспекторы ООБДД по ОВД Каракола смогли выйти на след предполагаемых преступников и задержать их по горячим следам. Задержанными оказались жители села Чельпек Ак-Суйского района 34-летний М.М. и 35-летний А.С., которые на предварительном допросе признались в совершенных преступлениях.

В ходе проведения доследственного мероприятия сотрудниками ОВД Каракола было установлено, что в ночь с 31 августа на 1 сентября задержанные, находясь в состоянии алкогольного опьянения, захотели поехать в Каракол. Не имея транспорта, они решили воспользоваться припаркованной возле магазина автомашиной "Ауди-100". Проехав несколько кварталов, они, не справившись с управлением, съехали на обочину дороги. После совершили другой угон автомашины марки "ВАЗ-2121", принадлежащий жителю села Чельпек Ак-Суйского района. Но на нем они также попали в аварию. После чего ими была угнана автомашина "КамАЗ". Однако через несколько метров машина заглохла. Мужчины тогда сняли с нее два аккумулятора, чтобы продать.

Следственной службой ОВД Каракола по данным фактам возбуждены уголовные дела по статьям 211 ("Угон автомототранспортного средства") и 205 ("Кража") УК КР.

Оба задержанных водворены в ИВС ОВД Каракола до принятие меры пресечения судом. Ведется следствие.