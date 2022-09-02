Избитый товарищем подросток попал в больницу, но от претензий отказался

Вечером 25 мая подрались старшеклассники токмакской средней школы. Девятиклассник И. так избил 14-летнего Н., что тот попал в отделение травматологии территориальной больницы.

Как сказано в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого, "с целью публичного унижения чести и достоинства, с особой дерзостью, из хулиганских побуждений нанес удар ногой в область левой части лица".

Госпитализирован Н. был с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, переломом нижней стенки левой глазницы, верхней стенки левой верхнечелюстной пазухи со смещением, посттравматической энцефалопатией...

Уголовное дело о телесных повреждениях, которые привели к длительной утрате здоровья, дошло до суда, где адвокат обвиняемого подростка заявила об отказе противоположной стороны поддерживать обвинение. И. со своим законным представителем вину полностью признали, раскаялись и сказали, что помирились с потерпевшим, который претензий к ним теперь не имеет.

Поскольку то, в чем обвинялся И., относится к преступлениям средней степени тяжести, суд счет возможным прекратить уголовное дело в связи с примирением сторон.