1 октября начнется прием документов на обучение в вузах России

С 1 октября на сайте EDUCATION IN RUSSIA начнется прием документов от граждан Кыргызстана на обучение в вузах России на 2023/24 учебный год. Об этом сообщает представительство Россотрудничества в КР.

Набор будет осуществляться по всем направлениям подготовки: бакалавриат, специалитет, магистратура, ординатура, аспирантура, ассистентура-стажировка, дополнительное профессиональное образование.

Желающие учиться в России могут приступить к подготовке документов уже сейчас. Кандидат должен предоставить загранпаспорт, документы об образовании (для тех, кто еще не закончил учиться – это оценки за 10 класс или копия зачетки), медицинские справки.

С 1 октября на сайте программы можно будет заполнить анкету и выбрать вуз для поступления.

Полный печень документов указан в памятке по ссылке: https://disk.yandex.ru/i/VyYawGZwtCRsuA

Видеоролик, сообщающий о начале приема документов, доступен на YouTube-канале Русского дома в Бишкеке: https://youtu.be/u1sLUvNe1NQ

Набор кандидатов осуществляется только представительством Россотрудничества в Кыргызской Республике без участия каких-либо посреднических организаций.

В наступившем учебном году к обучению в университетах России по квотам правительства Российской Федерации приступают 500 граждан Кыргызстана.