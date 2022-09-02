Погода
$ 81.14 - 82.14
€ 81.74 - 82.74

1 октября начнется прием документов на обучение в вузах России

68  0
- Анастасия Карелина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

С 1 октября на сайте EDUCATION IN RUSSIA начнется прием документов от граждан Кыргызстана на обучение в вузах России на 2023/24 учебный год. Об этом сообщает представительство Россотрудничества в КР.

Набор будет осуществляться по всем направлениям подготовки: бакалавриат, специалитет, магистратура, ординатура, аспирантура, ассистентура-стажировка, дополнительное профессиональное образование.

Желающие учиться в России могут приступить к подготовке документов уже сейчас. Кандидат должен предоставить загранпаспорт, документы об образовании (для тех, кто еще не закончил учиться – это оценки за 10 класс или копия зачетки), медицинские справки.

С 1 октября на сайте программы можно будет заполнить анкету и выбрать вуз для поступления.

Полный печень документов указан в памятке по ссылке: https://disk.yandex.ru/i/VyYawGZwtCRsuA

Видеоролик, сообщающий о начале приема документов, доступен на YouTube-канале Русского дома в Бишкеке: https://youtu.be/u1sLUvNe1NQ

Набор кандидатов осуществляется только представительством Россотрудничества в Кыргызской Республике без участия каких-либо посреднических организаций.

В наступившем учебном году к обучению в университетах России по квотам правительства Российской Федерации приступают 500 граждан Кыргызстана.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/422051
Теги:
образование, Россотрудничество
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  