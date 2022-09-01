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Кубат Рахимов предложил перенести столицу ШОС в Бишкек

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- Светлана Лаптева
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Исполнительный директор Центра стратегических решений "Аппликата", доктор философии по экономике Кубатбек Рахимов во время обсуждения темы "Расширение ШОС: новые горизонты сотрудничества" на встрече, организованной дискуссионным клубом "Пикир", высказал мнение, что главный риск для ШОС – это риск аморфности и превращения международной организации в дискуссионную площадку.

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"Надеюсь что участники сентябрьского саммита ШОС в Самарканде понимают, что за повторяющимися из года в год декларациями о борьбе с терроризмом, экстремизмом, сепаратизмом мы не видим экономики. Аморфность – губительная для ШОС, все ждут реальных действий. Поэтому важны следующие моменты:

- Банк ШОС, о котором много говорят, должен был открыться ещё вчера, перенос финансовой архитектуры на азиатское направление должен был сделан давным-давно. Если бы не сопротивление ряда прозападно настроенных экономистов в Центробанке, Минэкономразвития, Минфине РФ, мы бы давно перешли к практическому обсуждению Банка ШОС.

- Перенос столицы ШОС в одну из стран Центральной Азии. Тот клубок противоречий, которые есть между Китаем и Индией, Индией и Пакистаном, будет давать токсичность в отношении организации, штаб-квартира которой располагается в Китае. Поэтому Центральная Азия - выбор идеальный. Давайте перенесём столицу ШОС в Кыргызстан. Думаю, что для Бишкека это будет высокая честь, мы сможем перестроиться, сможем обеспечить организацию логистическими возможностями.

- Нам надо возродить "шестёрку", но другую: Иран, Россия плюс четыре страны Центральной Азии. Эту связку мы должны делать отдельно и перехватывать инициативу. Транспортный коридор, который мы 25 лет обсуждаем: Китай - Кыргызстан – Узбекистан, стыкуется с трансафганским коридором, который как раз-таки идёт от Узбекистана с Афганистаном на Иран и на Пакистан. Кыргызстан может выступать здесь точкой сборки", - сказал он. .


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URL: https://www.vb.kg/422053
Теги:
ШОС, Бишкек, Кубат Рахимов
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