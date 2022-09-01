ГКНБ задержан директор ГП "Соцсервис"

Задержан директор госпредприятия "Соцсервис", присвоивший бюджетные средства при разработке программных продуктов по цифровизации. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

ГКНБ в рамках уголовного дела выявлены факты незаконного присвоения бюджетных средств со стороны государственных предприятий, реализующих проекты "Цифровой Кыргызстан 2019-2023".

Установлено, что правительством Кыргызской Республики в 2020 году государственному предприятию "Соцсервис", ранее входившему в структуру Министерства цифрового развития, были выделены денежные средства в размере 101 миллиона 900 тысяч сомов для разработки и внедрения информационных систем для министерства культуры, информации и туризма, министерства здравоохранения, министерства труда и социального развития и министерства образования.

В результате преступных действий директора ГП "Соцсервис" и ответственных-должностных лиц указанных министерств бюджету республики был нанесен ущерб в размере 38 миллионов 740 тысяч сомов. При этом запланированные мероприятия в рамках "Цифровизации" до настоящего времени остаются нереализованными.

На основании собранных материалов в рамках досудебного производства в порядке статьи 98 УПК КР 30 августа 2022 года бывший директор ГП "Соцсервис" "А.А.Т." был задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ. Ведется следствие.