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Русский дом в Бишкеке передал учебным заведениям КР более 25 тысяч книг

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- Канат Кожоев
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Русский дом в Бишкеке в период с января по август 2022 года передал учебным заведениям Кыргызстана более 25 тысяч учебников и художественной литературы. Об этом в среду сообщили в Telegram-канале Русского дома.

"Русский дом в Бишкеке с января по август 2022 года передал более чем 25 тыс. учебников и художественной литературы школам, библиотекам, техникумам, лицеям и вузам КР", - говорится в сообщении.

В Русском доме добавили, что учебные заведения также получили художественную, детскую, научно-популярную литературу, книги по музыкально-художественному образованию.

По информации Русского дома, 70 процентов из переданных книг - это учебники и методические пособия по русскому языку и литературе.

"Директора школ Киргизии отмечают, что молодежь стремится хорошо знать русский язык, поэтому учебники пользуются большим спросом", - отметили в Telegram-канале.


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URL: https://www.vb.kg/422064
Теги:
Россия, Кыргызстан
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