На Иссык-Куле проходит семинар "Судейская этика и судебный этикет"

В Иссык-Кульской области начался семинар на тему "Судейская этика и судебный этикет". В семинаре принимают участие судьи Верховного суда. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, председатель Верховного суда Замирбек Базарбеков, участвующий в семинаре, отметил, что эффективная и справедливая деятельность в судопроизводстве является одной из важнейших составляющих правового государства.

"Конечно, деятельность судей, заключающаяся в отправлении правосудия, особенно по уголовным делам, зачастую сложна и многообразна. Сложность же во многом обусловливается необходимостью предупреждения и разрешения конфликтов, возникающих во время процесса.

Нарекания, а иногда и откровенные возмущения наших граждан, участвующих в судебных процессах, участившиеся случаи публикаций в СМИ и соцсетях требуют обсуждения среди судей. Возникает необходимость разобраться, что такое судебный этикет и судебная этика.

Целью тренинга является обучение слушателей правилам и навыкам судебного этикета в условиях состязательного процесса, изучение и анализ особенностей поведения судей в судебном разбирательстве", - сказал Замирбек Базарбеков.

В ходе двухдневного тренинга судьи высшего судебного органа обсудят вопросы, касающиеся соблюдения судейской этики и судебного этикета – важнейшего фактора утверждения доверия к судам и к судьям, процессуальные и иные требования судебного этикета, судейскую этику и судебный этикет по модели Франции, а также затронут кейсы из практики европейских стран.