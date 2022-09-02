В будущем может открыться прямой авиарейс Бишкек - Эр-Рияд

1 сентября посол Кыргызстана в Саудовской Аравии Улукбек Марипов провел встречу с председателем Федерации торгово-промышленных палат Королевства Саудовская Аравия Аджланом Абдулазиз Аль-Аджланом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, стороны обсудили дальнейшее развитие и углубление торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, в том числе организацию визита саудовской бизнес-делегации в КР и проведение очередного кыргызско-саудовского бизнес-форума в городе Бишкеке до конца 2022 года.

Стороны также акцентировали внимание на необходимости обозначения перспективных отраслей сотрудничества двух братских стран, постоянного обмена информацией об инвестиционных возможностях, проведения совместных мероприятий с участием представителей частного сектора КР и КСА, а также открытия прямых регулярных авиарейсов между Бишкеком и Эр-Риядом.

В целях установления прямых контактов и презентации торгово-экономических, инвестиционных проектов и туристических возможностей КР Марипов просил в самое ближайшее время организовать двусторонние встречи с крупными компаниями Саудовской Аравии и пригласил собеседника посетить КР для участия в предстоящем бизнес-форуме.

В свою очередь председатель Федерации ТПП КСА А.Аль-Аджлан заверил, что окажет свое содействие посольству в продвижении вопросов, стоящих на повестке дня, в том числе в успешном проведении предстоящих мероприятий, направленных на укрепление связей между представителями бизнес-сообществ двух государств. Выразив благодарность за приглашение, А.Аль-Аджлан заверил, что с удовольствием посетит КР в рамках бизнес-форума.