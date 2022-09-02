Президент знает, кто в Кыргызстане герой. И точка

Раньше госнаграду можно было получить за выслугу лет или по выходу на заслуженный отдых. Так, например, было 2017 году, когда Сооронбай Жээнбеков первым же своим указом присвоил Алмазбеку Атамбаеву высшую степень отличия "Кыргыз Республикасынын Баатыры". До определенного момента государственную награду в Кыргызстане считали формальным реверансом со стороны власти в адрес уходящих политиков или общественных деятелей. И понятно, что при таком раскладе вручения не вызывали у общественности особых эмоций.

Награждение, которое провел Садыр Жапаров, напротив, возымело большой общественный резонанс. Народ (в основном, конечно, противники действующей власти) очень возбудился по поводу того, что звание Героя Кыргызской Республики получил действующий чиновник, к тому же друг президента. Такой шаг со стороны Садыра Жапарова, понятное дело, вызвал невероятно сильное раздражение у оппозиции и дал фрондерам возможность жестко критиковать действия главы государства.

На фоне всей этой истерики можно сказать одно: Садыр Жапаров осознанно пошел на это. Таким образом, глава государства показал наличие независимой политической воли и доказал свою решимость принимать даже непопулярные решения.

Вся наша оппозиционная братия привыкла, что власть боится их и оправдывается в ответ на все их нападки, сколько бы беспочвенными они не были. И Атамбаев, и особенно Жээнбеков в свое время создали у этой группы политиков и общественников мнение, что они реально могут рулить страной через Facebook и Twitter. Жапаров, пожалуй, первый президент, который настолько самодостаточен и уверен в себе, что он просто не реагирует на пустозвонов, которые будоражат общественность в поисках рукавов от жилетки президента.

За то время, которое прошло с момента избрания Садыра Жапарова президентом, он сильно политически вырос. Набрался опыта, многому научился и продолжает учиться. Приемы, которые работали со старыми президентами, с ним уже не срабатывают. Глава государства смело вводит в работу госорганов новшества и в то же время он не боится работать на свой имидж, хотя это также раздражает его оппонентов.

Недавно Садыр Жапаров участвовал в футбольном матче. Там он продемонстрировал отличную физическую форму и тем самым на личном примере показал молодежи, что здоровый образ жизни – это приоритет для современного кыргызстанца. Учитывая, сколько человек пришли поболеть за президентскую команду, этот месседж молодой Кыргызстан услышал.

Что касается Камчыбека Ташиева, получившего столь высокую награду, то нужно признать, что он вполне заслуженно стал Героем Кыргызской Республики. Начнем с того, что он пришел в спецслужбу и сумел реформировать ее, несмотря на имеющиеся явные разногласия внутри ГКНБ, в котором, как мы уже писали, собрались – и не на последних должностях – люди Акаева, Бакиева, Атамбаева, Жээнбекова. Ташиев усилил ГКНБ, сделал из него мощный государственный орган, который может противостоять современным вызовам по нацбезопасности как внутри страны, так и в регионе.

Вместе с тем глава ГКНБ эффективно занимался решением сложнейших вопросов, связанных с обеспечением национальной безопасности во всех остальных сферах. В частности, это неусыпная борьба с коррупцией, обеспечение некоторых аспектов продовольственной безопасности, переговорные процессы, связанные с приграничными спорами Кыргызстана с соседними странами.

У Ташиева есть одна личностная особенность, к сожалению, не свойственная большинству политиков, - в любом месте, на любой должности он остается самим собой и добивается именно тех целей, о которых заявлял вначале. Так что, если Азимбека Бекназарова в свое время с легкой руки окрестили бульдозером революции, то Камчыбека Ташиева сегодня смело можно назвать строителем новой власти.