Минтруда и "Моторика" выдали киберруки двум кыргызстанским мальчикам

25 августа Российский производитель и разработчик функциональных протезов верхних конечностей "Моторика", компания-резидент "Сколково", совместно с Министерством труда, социального обеспечения и миграции КР провело встречи, посвященные функциональному протезированию. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, 26 августа "Моторика" при участии Базарбаева Кудайбергена Базарбаевича, министра труда, социального обеспечения и миграции, провела семинар для руководителей ортопедических предприятий республики. Также двум мальчикам вручат их первые активные тяговые протезы. Киберруки помогут ребятам в учёбе, спорте и быту.

Активные тяговые протезы "КИБИ" - работают благодаря тяге тросов мышцами культи. Только сила пользователя, ничего больше. Помимо жестов кистью протеза, на него можно установить дополнительные насадки: держатели для смартфона, скакалки или модуль фонарика и.т. д.

По данным Республиканского учреждения протезно-ортопедических изделий (РУПОИ), в Кыргызстане 311 человек нуждаются в протезах, среди них 26 детей. По итогу встречи правительство республики утвердило обеспечить 26 протезами детей до конца года.