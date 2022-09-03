Посол КР в Турции Кубанычбек Омуралиев встретился с соотечественниками

В рамках рабочей поездки в город Аксарай посол Кубанычбек Омуралиев провел встречу с гражданами КР, проживающими в данной провинции Турции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, во встрече также принял участие директор управления миграционной службы провинции Аксарай Мехмет Сервет Йелкен.

Посол Омуралиев проинформировал граждан о проводимой работе и принимаемых мерах по защите прав и интересов граждан Кыргызстана и отметил, что работа в данном направлении является одним из приоритетных задач посольства.

Далее встреча прошла в формате "вопрос-ответ", в ходе которой совместно с главой миграционной службы Мехмет Йелкеном ряд затронутых гражданами вопросов был решен на месте.