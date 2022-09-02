Рост цен на энергоносители в Европе приведет к массовым протестам

Рост цен на энергоносители могут спровоцировать социальные волнения в Европе этой зимой. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные консалтинговой фирмы по рискам Verisk.

Согласно прогнозам, самые богатые страны Европы сталкиваются с растущим риском гражданских беспорядков, включая уличные протесты и демонстрации, из-за высоких цен на энергоносители и роста стоимости жизни.

Последний отчет Verisk об индексе гражданских беспорядков показал, что более 50 процентов из почти 200 охваченных стран испытали увеличение риска массовой мобилизации за первые шесть месяцев 2022 года, что является самым большим количеством стран с тех пор, как компания опубликовала индекс в 2016 году.

Например, государства с развитыми экономиками, такие как Норвегия и Германия, уже испытывают сбои в повседневной жизни из-за протестов. Эта тенденция также наблюдается в Великобритании.

Последствия российской спецоперации на Украине с 24 февраля ускорили рост цен на продовольствие, который достиг рекордного уровня в феврале и марте. Цены на энергоносители также резко выросли, и Европа оказалась в центре этих последствий.

"И у нас все еще есть некоторые последствия пандемии COVID-19, которые влияют на существующие сбои в цепочке поставок", - добавил главный аналитик компании Химена Бланко.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия нашла способ защититься от роста цен на газ. В случае прекращения поставок топлива из России европейские власти установят верхний предел стоимости газа. Однако для реализации данной меры потребуются существенные денежные средства.

Источник: lenta.ru