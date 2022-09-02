Ведущих атлетов Кыргызстана поддержали частные компаниии

Ведущих атлетов Кыргызстана поддержали несколько коммерческих структур нашей страны. Об этом позаботились руководители Национального олимпийского комитета.

- Нам пришли на помощь, - сообщил президент НОКа Садыр Мамытов, - "Бакай–Банк", Тойота–Центр, "Альянс–Алтын". Спортсмены будут получать стипендии до начала Олимпийских игр–2024 в Париже.

В заветный список вошли: Акжол Махмудов и Жоломан Шаршенбеков (греко–римская борьба), Алибек Осмонов, Бекболот Мырназар уулу, Эрназар Акматалиев (вольная борьба), Айсулуу Тыныбекова, Мээрим Жуманазарова, Айпери Медет кызы, Кальмира Билимбекова (женская вольная борьба), Владимир Золоев (дзюдо), Нурсултан Кенешбеков, Гульшаной Сатарова (легкая атлетика), Денис Петрашов (плавание), Бекдоолот Расулбеков (тяжелая атлетика), Нурадин Рустамбек уулу (бокс).

Поддержкой талантливых атлетов стал заниматься Международный олимпийский комитет еще в середине прошлого века. Его чиновники тогда справедливо решили, что кандидаты на участие в главных спортивных играх современности должны иметь дополнительное финансирование. По решению МОКа ведущие 10 спортсменов всех 210 стран стали получать за два года до олимпиад по 500 долларов ежемесячно.

После 1991 года такая поддержка стала оказываться и кыргызстанским сборникам. Но тогдашние руководители спортивной отрасли нашей страны часть выделяемых денег припрятывали, атлетам доставались жалкие крохи. Лишь после прихода в Национальный олимпийский комитет уважаемого в стране человека Мурата Саралинова (скончавшегося в 2015 году) ведущие атлеты стали получать стипендии в полном объеме.

Но, согласитесь, 10 стипендиатов - маловато для любой страны, в том числе и для Кыргызстана. В республике сотни талантливых спортсменов, которые могут при должной поддержке завоевывать медали на самых престижных международных соревнованиях. Поэтому нынешний президент НОКа Садыр Мамытов и его коллеги нашли спонсоров для оказания финансовой помощи 15 атлетам.