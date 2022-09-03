Уметь мечтать и не обязательно видеть

Кыргызстанец Жалалидин Абдувалиев стал чемпионом мира по паратриатлону в категории "незрячие спортсмены". Такого успеха никто из наших атлетов с ограниченными возможностями здоровья не достигал.

Этот турнир проходил в словацком городе Шаморин. В состязаниях приняли участие представители 52 государств. Жалалидин и его соперники проплыли 750 метров, промчались на велосипеде 20 километров и пробежали 5 километров. Острую конкуренцию кыргызстанцу составили представители европейских стран, но он сумел показать лучшие результаты во всех трех видах соревновательной программы.

"Вечерний Бишкек" несколько раз рассказывал об отчаянном парне, который сумел "всем бедам" назло стать спортсменом экстра–класса. Жалалидин регулярно вместе со своим помощником (поводырем) участвует в бишкекских полумарафонах и после финиша обязательно дает небольшое интервью корреспонденту "ВБ".

- Один глаз у меня с рождения полностью не видит, - рассказывает Абдувалиев, - второй видел на 60–70 процентов. Но после того, как меня избили неизвестные хулиганы, я практически полностью ослеп.

...Несколько лет практически ни с кем не общался, вел затворнический образ жизни, но меня нашел каким–то непостижимым образом волонтер JIKA из Японии Матсуда–сан. Под его руководством я освоил по специальной программе компьютер, стал читать книги по системе Байля и даже выучил английский язык.

Именно Матсуда–сан уговорил Жалалидина заниматься спортом. Вместе со своим японским другом слепой пробегал сначала по 200–300 метров, затем по километру. А уже через полгода стал участвовать с ним в различных кроссах и забегах...

После отъезда японского волонтера Абдувалиев стал заниматься по совету друзей паратриатлоном. Очень интересный и трудный вид спорта! Поначалу он боялся глубины, поэтому тренеру Андрею Ханадееву пришлось приложить колоссальные усилия, чтобы избавить спортсмена от этого недостатка. Он оказался способным учеником и уже через полгода стал бронзовым призером чемпионата Азии.

Жалалидин хочет победить на Паралимпиаде в Париже в 2024 году. Он говорит, что всегда ставит перед собой высокие цели. И научился их достигать. Хочет также, чтобы все незрячие люди приобщились к спорту, который здорово помогает переносить жизненные невзгоды.