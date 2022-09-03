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Потерпевшие претензий не имеют

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- Ольга Новгородцева
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Начало нынешнего лета отметилось двумя громкими событиями. 6 июня в аквапарке "Ала–Тоо" утонул 10–летний мальчик. 10 июня в одной из частных клиник 40–летней пациентке сделали операцию липосакции, после которой у нее была зафиксирована полиорганная недостаточность. Спасти женщину не удалось...

И в том, и в другом случае были возбуждены уголовные дела. Второе до суда так и не дошло: родственники погибшей женщины заявили, что простили врача, проводившего процедуру липосакции. Материальный и моральный ущерб им возмещен, и претензий ни к кому из медиков они не имеют.

Врача частного медцентра Г.Л., обвинявшуюся по двум статьям Уголовного кодекса - "Ненадлежащее исполнение своих обязанностей медицинским работником", "Причинение смерти по неосторожности" и находившуюся в СИЗО - после этого заявления освободили из–под стражи и прекратили ее уголовное преследование.

Дело о смерти ребенка в аквапарке тоже закончилось. Учителя и представители школьной администрации, которые бездумно вывезли в бассейн одновременно учеников нескольких младших классов, отделались легким испугом. А четверо работников аквапарка, где погиб ребенок, все же предстали перед Октябрьским судом.

Всем им были предъявлены обвинения в нарушении техники безопасности. Четверо сотрудников "Ала–Тоо", по выводам следствия, пустили в бассейн сразу слишком много детей, не предоставив им достаточного количества спасателей и не проведя предварительный инструктаж. Ну и более мелкие обвинения. В частности, у кого–то из них к моменту гибели Атая истек срок сертификации.

Сама потерпевшая, мать Атая, на суде не присутствовала. От ее имени и по ее поручению действовал представитель, который выступил с ходатайством прекратить в отношении работников аквапарка уголовное дело - в связи с примирением сторон. Мать Атая еще раньше писала на своей страничке в соцсетях, что всех причастных к смерти ее ребенка она простила.

Суд пошел ей навстречу и прекратил производство уголовного дела в связи с отказом потерпевшей от поддержания частно–публичного обвинения, достижением согласия обвиняемых с потерпевшей и заключением соглашения о примирении сторон.


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URL: https://www.vb.kg/422092
Теги:
операция, Бишкек, ребенок утонул
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