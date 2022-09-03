Сегодня в Русском доме пройдет "Диктант Победы"

Сегодня, 3 сентября, в день окончания Второй мировой войны по всему миру пройдет Международная акция "Диктант Победы". В Кыргызстане будут открыты 19 площадок во всех регионах страны. Одной из них станет Русский дом в Бишкеке. Об этом сообщает представительство Россотрудничества в КР.

По его данным, кыргызстанцы приступят к написанию диктанта в 15:00, регистрация участников начнется в 14:30.

В Русском доме к акции присоединятся председатель республиканского совета ветеранов Токтогул Какчекеев, координатор движения "Бессмертный полк – Кыргызстан" Зульфира Хайбуллина, председатель Кыргызского общества блокадников Ленинграда Марат Кутанов, руководитель поискового движения "Наша Победа – Биздин Жеңиш" Светлана Лаптева.

Гости Русского дома не только проверят свои знания истории событий Второй мировой войны, но и увидят художественные и документальные фильмы об этой эпохе. Так перед началом диктанта состоится показ документальной ленты "Великая Отечественная война в хронике ТАСС", а по окончании – художественного фильма "С мячом в Британию" о британском турне футболистов московского "Динамо".