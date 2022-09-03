В Бишкеке посадили сакуру

В столичном парке Победы состоялась церемония посадки саженцев сакуры с участием заместителя министра иностранных дел Азизбека Мадмарова, посла Японии в Кыргызской Республики Сигэки Маэда и первого вице-мэра города Бишкек Мирлана Байгончокова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным. открывая церемонию, Мадмаров отметил важность подобных мероприятий, способствующих развитию экологической культуры и обеспечению устойчивого будущего. Он напомнил, что по инициативе Кыргызстана 2022 год объявлен ООН "Международным годом устойчивого горного развития" и согласно указу президента Садыра Жапарова "Годом защиты горных экосистем и климатической устойчивости". В рамках этих инициатив в Кыргызстане запущена национальная кампания "Жашыл мурас", предусматривающая посадку 5-6 миллион саженцев ежегодно по всей стране.

А.Мадмаров подчеркнул, что посадка саженцев сакуры в год празднования 30-летней годовщины дипломатических отношений символизирует крепкие отношения и плодотворное сотрудничество между двумя странами. Сакура является сакральным символом Японии. Для того, чтобы увидеть расцвет сакуры, который длится всего несколько дней, необходимо ухаживать за ней бережно в течение всего года.

Японский посол Маэда отметил, что сакура является национальным символом Японии и играет важную роль в жизни японского народа. В Японии цветение сакуры имеет большое значение, поскольку оно знаменует сезон посадки риса и начало прихода долгожданной весны.