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В Бишкеке посадили сакуру

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- Назгуль Абдыразакова
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В столичном парке Победы состоялась церемония посадки саженцев сакуры с участием заместителя министра иностранных дел Азизбека Мадмарова, посла Японии в Кыргызской Республики Сигэки Маэда и первого вице-мэра города Бишкек Мирлана Байгончокова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным. открывая церемонию, Мадмаров отметил важность подобных мероприятий, способствующих развитию экологической культуры и обеспечению устойчивого будущего. Он напомнил, что по инициативе Кыргызстана 2022 год объявлен ООН "Международным годом устойчивого горного развития" и согласно указу президента Садыра Жапарова "Годом защиты горных экосистем и климатической устойчивости". В рамках этих инициатив в Кыргызстане запущена национальная кампания "Жашыл мурас", предусматривающая посадку 5-6 миллион саженцев ежегодно по всей стране.

А.Мадмаров подчеркнул, что посадка саженцев сакуры в год празднования 30-летней годовщины дипломатических отношений символизирует крепкие отношения и плодотворное сотрудничество между двумя странами. Сакура является сакральным символом Японии. Для того, чтобы увидеть расцвет сакуры, который длится всего несколько дней, необходимо ухаживать за ней бережно в течение всего года.

Японский посол Маэда отметил, что сакура является национальным символом Японии и играет важную роль в жизни японского народа. В Японии цветение сакуры имеет большое значение, поскольку оно знаменует сезон посадки риса и начало прихода долгожданной весны.


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URL: https://www.vb.kg/422101
Теги:
МИД, Япония, Бишкек, деревья
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