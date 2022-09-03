Асель Чынбаева приняла участие в праздновании юбилея "SOS Детская деревня"

Уполномоченный по правам ребенка Асель Чынбаева приняла участие в торжественном мероприятии, посвященном 20-летию программы "SOS Детская деревня Чолпон-Ата". Об этом сообщает пресс-служба президента.

По ее данным, торжество прошло в культурном центре "Рух Ордо" имени Ч. Айтматова в городе Чолпон-Ата Иссык-Кульской области, с участием 15 мам-воспитательниц из Кыргызстана, России, Армении, Узбекистана и Беларуси.

Асель Чынбаева зачитала поздравление президента Садыра Жапарова.

Глава государства выразил признательность за оказываемую поддержку детям, оставшимся без попечения родителей в рамках программы "SOS", которая реализуется в Кыргызстане на протяжении 20 лет.

Садыр Жапаров отметил, что за данный солидный срок в Кыргызстане удалось институализировать деятельность, направленную на благородное дело.

Президент выразил готовность и впредь укреплять сотрудничество, потому что многое еще предстоит сделать в поддержку нуждающимся детям, оставшимся без попечения родителей.

Со своей стороны, уполномоченный по правам ребенка Асель Чынбаева отметила, что государство прилагает максимальные усилия для улучшения жизни детей, оказавшихся в трудной ситуации, принимаются нормативно-правовые акты, направленные на поддержку детей.

Президент федерации "SOS Детские деревни" Дереже Вордофа в своем слове отметил усилия кабмина по поддержке движения "SOS".

Отмечено, что 50 % финансирования на деятельность "SOS деревни" выделяется со стороны государства. Большой блок работы делается по обучению специалистов по созданию фостерных учреждений.

Как отметили представили министерства труда, социального обеспечения и миграции, "детские деревни – SOS стали уникальной альтернативой детским домам, где для ребят, потерявших семью, создаются комфортные семейные условия жизни".

В рамках официальной части состоялась церемония вручения золотых колец SOS-мамам, которые прибыли в Кыргызстан из дальнего и ближнего зарубежья.

Отметим, что сейчас в 134 странах мира построено свыше 500 "SOS – Детских деревень".

В Кыргызстане на данный момент работают две "Детские деревни".