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Чемпионат мира 2023 года по стрельбе перенесли из России

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- Назгуль Абдыразакова
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Исполнительный комитет Международной федерации спортивной стрельбы (ISSF) принял решение сменить страну-хозяйку чемпионата мира по стрельбе 2023 года. Об этом сообщается на сайте организации.

Турнир перенесен из России в Азербайджан. Ожидается, что он состоится с 14 по 31 августа 2023 года в Баку.

7 марта исполком ISSF отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в международных турнирах до дальнейшего уведомления. Тогда же Россия потеряла право проведения чемпионата Европы по пулевой и стендовой стрельбе в 2022 году.

В конце февраля многие международные спортивные организации перестали допускать россиян до турниров по рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК). В автоспорте, велоспорте, теннисе и шахматах россияне продолжают выступления в нейтральном статусе. Однако в большинстве видов спорта отечественные атлеты полностью отстранены.

Источник: lenta.ru


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URL: https://www.vb.kg/422104
Теги:
Азербайджан, Россия, спорт, чемпионат
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