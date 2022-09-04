В Оше будет открыт Ротари клуб Ферганской долины. Об этом сообщает пресс-служба ошской мэрии.

По ее данным, вчера состоялась встреча первого вице-мэра города Марса Исаева с членами общественного объединения "Ротари Клуб Ферганской долины" во главе с губернатором Дистрикта 2420 Международного Клуба Ротари в городе Анкара Омре Остурком.

В ходе встречи М.Исаев поприветствовал гостей от имени мэра города Ош Алмаза Мамбетова, поздравил с открытием первого Ротари Клуба Ферганской долины в городе Ош и рассказал о последних тенденциях развития социально-экономических сфер жизни города.

"Символично, что для открытия нового Ротари Клуба в Кыргызстане выбран наш солнечный город Ош, который по праву является историко-культурным, торгово-экономическим и транспортно-логистическим центром Ферганской долины. Важность миссии Ротари Клуба Ферганской долины вне всяких сомнений. Актуальность реализации социальных проектов и оказания помощи обществу продиктована реалиями наших дней.

Убежден, что активная деятельность Ротари Клуба Ферганской долины в ближайшей перспективе несомненно послужит усилением для наших социальных служб. Желаю Клубу больших успехов в деятельности, направленной во благо жителей Ферганской долины", - подчеркнул первый вице-мэр.

Остурк отметил, что первый Ротари Клуб в Кыргызстане был открыт в Бишкеке в 1994 году, а второй сегодня будет открыт в Оше. Ротари Клубы оказывает поддержку и содействие в рамках благотворительной помощи в различных сферах общественной жизни, в том числе образовании, здравоохранении, соцподдержке.

При этом было подчеркнуто, что чем больше открывается Ротари Клубов, тем большую помощь и поддержку они оказывают.

Со стороны руководителя аппарата мэрии города Камчыбека Досматова для участников встречи проведена презентация проектов, реализуемых в Оше в этом году в рамках комплексной Программы развития города.