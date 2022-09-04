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В США пройдет первый центрально-азиатско-американский IT форум

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- Назгуль Абдыразакова
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13 сентября в городе Нью-Йорк пройдет первый центрально-азиатско-американский IT форум. Об этом на своей странице в соцсетях сообщила программист Avigail Menashe.

"Данное событие направлено на развитие быстрорастущего IT-сектора Центральной Азии и продвижение Центральной - Азии как новой IT дестинации

Длительность тура составит 9 дней с посещением 5 американских IT-гигантов, также планируются встречи с представителями лучших акселераторов в Кремниевой долине.

IT Forum "Central Asia is a next IT destination" пройдет в Нью-Йорке, где соберутся около 170 человек.

- Послы Центрально Азиатских стран в США

- Представители гос. структур из ЦА и США

- Лучшие IT компании и стартапы из стран Центральной - Азии и США

- Представители Акселераторов и Венчурных Фондов США

- Выдающиеся представители кыргызской, казахской и узбекской диаспор.

На форуме состоится бизнес матчинг со специализированной программой и привлечением расширенного числа участников", - пишет Avigail Menashe.


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URL: https://www.vb.kg/422107
Теги:
США, Центральная Азия, Кыргызстан, технологии
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