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Дефицита не будет. Россия планирует нарастить поставки продуктов в РУз

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- Назгуль Абдыразакова
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Россия готова нарастить поставки подсолнечного масла, пшеницы, сахара, а также кондитерских изделий в Узбекистан. Об этом заявил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев в ходе переговоров с вице-премьером, министром инвестиций и внешней торговли Узбекистана Жамшидом Ходжаевым.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы взаимного доступа сельхозпродукции и продовольствия, сотрудничество в области ветеринарного и фитосанитарного надзора и другие актуальные темы двустороннего взаимодействия.

По словам главы Минсельхоза РФ, российско-узбекские отношения традиционно развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества. Узбекистан является для России важным партнером в сфере сельского хозяйства. Это подтверждает ежегодный рост товарооборота – в 2021 году он увеличился почти на 20%. Благоприятная тенденция наблюдается и в текущем году, за 7 месяцев объем взаимной торговли вырос на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

При этом Дмитрий Патрушев отметил потенциал для дальнейшего развития сотрудничества. В частности, Россия готова наращивать поставки в Узбекистан подсолнечного масла, пшеницы, сахара, а также кондитерских изделий.

Отдельное внимание было уделено реализации основных положений "дорожной карты" по активизации двустороннего сотрудничества между странами в области сельского хозяйства.

По словам замминистра сельского хозяйства РФ Сергея Левина, документ стал солидным базисом для развития взаимодействия по различным направлениям, в том числе – по вопросам расширения взаимных поставок сельхозпродукции, цифровизации, ветеринарного и фитосанитарного контроля, птицеводства, рыбоводства, садового и тепличного хозяйства. Он отметил, что в рамках "дорожной карты" была проведена значительная работа, и ряд ее положений успешно реализован.

По итогам встречи стороны утвердили сроки и формат проведения 4-го заседания Российско-Узбекской Подкомиссии по сотрудничеству в области сельского хозяйства.

Источник: Podrobno.uz


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URL: https://www.vb.kg/422108
Теги:
Россия, Узбекистан, продукты
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