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Камчыбек Ташиев посетил ряд медучреждений в Джалал-Абаде

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- Бактыгуль Акжолова
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Заместитель председателя кабмина, председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев ознакомился с состоянием ряда социальных объектов Джалал-Абадской области. Об этом сообщает местное СМИ. По его данным, Ташиев взял на личный контроль работу по обеспечению необходимой инфраструктурой для улучшения условий жизни людей. Сначала глава национальной безопасности ознакомился с ситуацией в Джалал-Абадской областной больнице.

Со следующего года будут выделены средства на строительство трех отделений Джалал-Абадской областной больницы. Об этом Камчыбек Ташиев сказал, знакомясь с состоянием областной больницы. Он отметил, что строительные работы начнутся в следующем году.

Джалал-Абадская областная больница имеет более 20 отделений. Однако среди них устарели корпуса отделения терапии, неврологии и искусственной почки. Был создан проект зданий, по которому было определено, что потребуется около 300 миллионов сомов.

Камчыбек Ташиев также посетил Джалал-Абадский областной противотуберкулезный диспансер, где встретился с трудовым коллективом центра, ознакомился с ходом работ и сообщил, что планируется строительство нового корпуса.

Отмечается, что в центре основанным в 1948 году, за последние 50 лет не было построено ни одного нового здания.

Также сообщается, что Ташиев обратился к представителям местной власти и руководителям профильных государственных учреждений с просьбой дать задания на месте и обеспечить их полное выполнение. Помимо медицинских учреждений, он требовал немедленного решения дорожных проблем в районе, строительства новых дорог.


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URL: https://www.vb.kg/422112
Теги:
Джалал-Абадская область, медицина, Камчыбек Ташиев
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