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Известный российский актер Владимир Стержаков выступит в Русском драмтеатре

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- Назгуль Абдыразакова
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24 и сентября в Русском драмтеатре имени Ч. Айтматова состоятся гастроли зажигательной российской комедии "Особенности национальной женитьбы". Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Главные роли исполнят популярные российские артисты театра и кино: Владимир Стержаков, Эвелина Блёданс, Александр Пашутин, Пётр Белышков, Евгения Евчина и Евгения Катышева.

"Это старая добрая классика по пьесе А.Островского "Волки и овцы". Поразительно, но за полтора века в жизни общества мало что изменилось. Сильные и слабые, глупые и хитрые, богатые и бедные - персонажи, которые остаются "живыми "в любые времена" - отмечают организаторы.


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URL: https://www.vb.kg/422114
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