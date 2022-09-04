Известный российский актер Владимир Стержаков выступит в Русском драмтеатре

24 и сентября в Русском драмтеатре имени Ч. Айтматова состоятся гастроли зажигательной российской комедии "Особенности национальной женитьбы". Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Главные роли исполнят популярные российские артисты театра и кино: Владимир Стержаков, Эвелина Блёданс, Александр Пашутин, Пётр Белышков, Евгения Евчина и Евгения Катышева.

"Это старая добрая классика по пьесе А.Островского "Волки и овцы". Поразительно, но за полтора века в жизни общества мало что изменилось. Сильные и слабые, глупые и хитрые, богатые и бедные - персонажи, которые остаются "живыми "в любые времена" - отмечают организаторы.