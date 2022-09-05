Вирус меняет симптомы

Актуальность темы коронавирусной инфекции в стране набирает обороты, хотя сама она ведет себя более–менее пока спокойно. Но все прекрасно осознают, что ситуация может поменяться в любой момент, в чем убеждаемся третий год подряд.

Да и республиканский штаб по борьбе с коронавирусом постоянно напоминает о важности вакцинации. Акцент делается на два аргумента. Во-первых, если удастся достигнуть так называемый коллективный иммунитет, то не вакцинированные люди, кому по состоянию здоровья нельзя делать прививку, тоже будут в значительной степени защищены благодаря получившим ее. Во–вторых, когда вирус широко циркулирует в популяции, он вызывает множество инфекций, вероятность его мутаций возрастает, меняются его свойства. Появившийся в этом месяце в России штамм дельтакрон – тому наглядный пример, он, как считают ученые, показал широкий потенциал к мутации. А стало быть, нельзя исключить появление более тяжелых форм коронавируса в будущем. Одно только слово "дельта" вызывает прежний страх перед смертельным штаммом короны с таким названием.

Причем новые штаммы могут представлять большую угрозу, например, легче передаваться от человека к человеку или вызывать тяжелое течение заболевания. Поэтому, чтобы обеспечить глобальную защиту от новых вариантов и свести к минимуму риск передачи, республиканский штаб рекомендует перед началом нового эпидемиологического сезона не тянуть с вакциной. И это не только рекомендации наших врачей. Об этом говорят в каждой стране. ВОЗ опять напомнила, что, помимо населения старше 60 лет, должны быть привиты и все работники системы здравоохранения.

Как отмечают врачи Республиканской инфекционной больницы, теперь кашель и потеря обоняния не гарантируют, что человек болен ковидом. Уже есть множество зафиксированных случаев, которые доказывают, что перенести вирус можно и без этих симптомов. Медики предупреждают, что первые признаки болезни, с которыми многие из нас могут столкнуться этой осенью, отличаются от того, что мы знаем о коронавирусной инфекции. Теперь насторожить должна неприятная ломота в мышцах и боль в пояснице.

Особенно характерны – головная боль и боль в глазах. Пациенты жалуются, что при свете практически не могут открыть глаза. Им тяжело и больно шевелить ими. При этом как такового кашля, потери обоняния, насморка, заложенности носа в первый день не бывает. Возможно, как говорят специалисты, симптомы изменились из-за того, что большинство людей уже имеют достаточно антител после вакцинации или перенесенного заболевания. Состояние больного может улучшиться вообще за 2–3 дня.

Однако коварство нынешних штаммов короны в том, что болезнь вроде бы протекает относительно легко и не вызывает столько летальных исходов. Например, из 339 новых случаев COVID-19, выявленных за минувшую неделю в Кыргызстане, были госпитализированы чуть больше сорока. Однако последствия ковида могут быть тяжелыми. Как сообщил республиканский штаб по COVID–19, перенесшие коронавирус люди часто сталкиваются, например, с затяжным сухим кашлем. По словам медиков, существует около 50 причин, по которым человек может кашлять, поэтому каждый случай доктор, разумеется, должен рассматривать индивидуально. "При таком кашле могут назначаться противокашлевые препараты с бронхорасширяющими. Частое и обильное питье (вода, чай, компот и др.), пастилки от кашля", - говорится в сообщении штаба.

А российские инфекционисты называют основной мишенью коронавируса эндотелий кровеносных сосудов. Поэтому вирус опасен для тех, у кого есть генетически обусловленные или врожденные проблемы со свертывающей системой.

Опасность ковида для таких пациентов в том, что он может запустить поражение эндотелия, которое потом стимулирует избыточную свертываемость, и человек может умереть от инфаркта или инсульта. Но, как говорят наши врачи, любое инфекционное заболевание, в том числе коронавирус, протекает индивидуально. Однако при этом даже при "благоприятных" штаммах у переболевших может возникнуть постковидный синдром.

Что касается начала учебы в школах, то, судя по ситуации с заболеваемостью в стране, вводить дополнительные противоэпидемические меры в школах не будут. В штабе порекомендовали следить за соблюдением уже действующих требований.